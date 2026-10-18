شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل و افزایش آورده مسکن در روستای شترک شهر مقدس مشهد ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح مسکن ملی یکی از پروژه‌های مهم دولت برای تحقق مالکیت مسکن برای اقشار مختلف جامعه است. دولت با این تصویب این طرح تلاش دارد با کمک به تامین مسکن ارزان واستفاده از منابع ملی، نیاز به مسکن را میان اقشار کم درآمد و متوسط جامعه برطرف کند. اما این روز‌ها تاخیر در تحویل و افزایش آورده مسکن مشکلاتی را برای متقاضیان مسکن ملی روستای شترک در شهر مقدس مشهد متقاضیان را به دردسر انداخته و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام؛ به استحضار عالی می‌رساند، ما جمعی از متقاضیان و اقشار فاقد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن روستای شترک (فاز دوم) واقع در شهر مشهد مقدس استان خراسان رضوی، با وجود تمایل قلبی برای خانه‌دار شدن ثبت نام کردیم. اما در حال حاضر به دلیل بحران معیشتی، رکود درآمدی و تورم بالا، عملاً توانایی مالی لازم برای پرداخت مبالغ هنگفت «آورده نقدی» اعلام شده را نداشته و پروژه برای ما متوقف شده است. مبالغ آورده‌ای که امروز بنیاد مسکن و بانک‌ها از متقاضیانِ ضعیف این طرح مطالبه می‌کنند، هیچ تناسبی با واقعیتِ درآمد‌های ما ندارد. از سوی دیگر، تأخیر‌های فرسایشی باعث شده هر تومانی که با هزار زحمت جور می‌کنیم بی‌ارزش شود و ساخت واحد‌ها برایمان غیرممکن شود. از آنجا که فلسفه وجودی نهضت ملی مسکن، خانه‌دار کردن دهک‌های ضعیف جامعه بوده، با شرایط کنونی این طرح نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه به کابوسی برای ما تبدیل شده است؛ لذا استدعا داریم با ورود مستقیم نسبت به تسهیل و تسریع در درآمد اقدام کنند. خانه‌ها قرار بود یکساله تحویل داده شوند، ولی هیچ خانه‌ای بعد از دوسال تحویل داده نشده است و حتی به مرحله اسکلت نرسیده است. ما جمعی از متقاضیان خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.