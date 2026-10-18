باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رضا خامی مدیر گروه دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سلامت دهان و دندان یکی از مؤلفه‌های مهم سلامت عمومی دانش‌آموزان است و تأثیر مستقیمی بر تغذیه، رشد، یادگیری، اعتمادبه‌نفس و کیفیت زندگی آنان دارد.

به گفته وی پوسیدگی دندان از شایع‌ترین مشکلات بهداشتی در میان کودکان و نوجوانان ایرانی است. بی‌توجهی به بهداشت دهان، مصرف مکرر مواد غذایی شیرین، مسواک‌زدن نامناسب و دسترسی ناکافی به خدمات پیشگیرانه و درمانی، از عوامل مؤثر در بروز این مشکل به شمار می‌روند.

خامی تاکید کرد: بر اساس آخرین مطالعه ملی سلامت دهان کودکان ایران که با مشارکت بیش از ۳۱ هزار دانش‌آموز شش و دوازده‌ساله از ۳۱ استان کشور انجام شد، میانگین شاخص پوسیدگی، دندان‌های ازدست‌رفته و دندان‌های ترمیم‌شده در کودکان شش‌ساله ۵٫۸۴ و در دانش‌آموزان دوازده‌ساله ۱٫۸۴ است.

وی اضافه کرد: شاخص پوسیدگی دندان در بین مردم کشورمان نشان می‌دهد که پوسیدگی دندان‌های شیری، به‌ویژه در سنین پایین، یک موضوع جدی در سلامت عمومی است؛ تفاوت‌های استانی در میزان پوسیدگی، ضرورت توجه به نابرابری‌های منطقه‌ای در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را نشان می‌دهد.

خامی تصریح کرد: نیاز‌های درمانی دانش‌آموزان شامل ترمیم دندان‌های پوسیده، درمان عفونت‌ها و درد‌های دندانی، کشیدن دندان‌های غیرقابل نگهداری و درمان ریشه است.

وی ادامه داد: معاینات دوره‌ای، استفاده از فلوراید و فیشورسیلانت برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی، از اقدامات مهم مراقبتی محسوب می‌شوند.

وی تاکید کرد: برای بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان در ایران، اجرای برنامه‌های منظم غربالگری در مدارس، آموزش صحیح مسواک‌زدن، کاهش مصرف قند، افزایش آگاهی والدین و فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به خدمات دندان‌پزشکی ضروری است.

خامی با اشاره به پوشش بیمه دندان پزشکی افزود: پوشش بیمه‌ای مناسب و ارائه خدمات پیشگیرانه کم‌هزینه نیز می‌تواند از پیشرفت پوسیدگی و تحمیل هزینه‌های سنگین درمان جلوگیری کند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان، اقدامی مؤثر برای ارتقای سلامت نسل آینده و کاهش نابرابری‌های بهداشتی در کشور است.