باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام علی شیرازی شامگاه شنبه در اجتماع مردم بوشهر در میدان امام این شهر با اشاره به نقش حمایت مردمی در قدرت نیروهای مسلح اظهار کرد: نیروهای مسلح با پشتوانه مردم وارد میدان شدند و توانستند دشمن را سرکوب کنند؛ چرا که این نیروها با عشق به ملت ایران در میدان حضور یافتند.

وی با اشاره به وصیت‌نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: حاج قاسم در وصیت‌نامه خود نوشته است که جانش هزاران بار فدای مردم ایران باشد؛ چراکه او حقیقت قدرت و عزت ملت ایران را شناخته بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد: ملت ایران شایستگی آن را دارد که نیروهای مسلح جان خود را فدای آن کنند و افتخار نیروهای نظامی ما این است که بالاترین مدال برای آنان، فدا کردن جان خود در راه ملت باشد.

شیرازی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور گفت: نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، ارتش، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح آماده‌اند همه هستی خود را فدای ملت ایران کنند.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه افزود: مردم ایران با حضور در خیابان‌ها بر اجرای کامل تدابیر و رهنمودهای رهبران جمهوری اسلامی تأکید دارند و این حضور بیانگر حمایت آنان از کشور و نظام است.

ضرورت پیگیری حقوقی پرونده شهدای جنگ

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به موضوع خون‌خواهی شهدای جنگ اظهار کرد: باید برای عاملان شهادت رهبر معظم اتقلاب، فرماندهان و دیگر شهدای کشور پرونده تشکیل شود، اتهام‌ها به آنان تفهیم و روند محاکمه قاتلان پیگیری شود.

شیرازی با بیان اینکه به گفته وی برای هر شهید باید پرونده‌ای با هدف پیگیری قضایی و قصاص عاملان تشکیل شود، گفت: دستگاه قضایی، مسئولان حقوقی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و پلیس بین‌الملل باید در چارچوب مسئولیت‌های خود برای شناسایی و پیگیری حقوقی عاملان این اقدامات اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به موضوع دریافت غرامت از آمریکا بیان کرد: دریافت غرامت از دولت آمریکا از جمله مطالبات مطرح‌شده است و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

تأکید بر مدیریت تنگه هرمز

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به موضوع مدیریت تنگه هرمز گفت: مدیریت جدید این تنگه از جمله موضوعاتی است که مورد تأکید قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خداوند و برخورداری از اقتدار ملی، بر ایفای نقش خود در این زمینه تأکید دارد.

وی اضافه کرد: کشورهای منطقه و جهان باید قدرت و جایگاه ملت ایران را بشناسند و بدانند که مردم ایران با اتکا به ایمان و اراده خود در دفاع از کشور ایستادگی می‌کنند.

ملت ایران در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی می‌کند

شیرازی با اشاره به تحولات سال‌های گذشته اظهار کرد: ملت ایران همان مردمی هستند که حکومت پهلوی را کنار زدند، در برابر رژیم صدام ایستادند و با گروه تروریستی داعش مقابله کردند.

وی افزود: نیروهای مسلح با پشتیبانی مردم در میدان حضور دارند و ملت ایران نیز بر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه تأکید دارند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به نقش نسل جوان در آینده کشور گفت: امید داریم با اتکال به پروردگار و همراهی مردم، زمینه پیروزی ایران بر دشمنان فراهم شود.

وی با اشاره به حضور مردم بوشهر در اجتماعات مردمی اظهار کرد: امیدواریم روزی با حضور مردم غیور و بزرگ بوشهر، جشن پیروزی ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی در همین میدان برگزار شود.

شیرازی با قدردانی از مردم استان بوشهر گفت: به نمایندگی از نیروهای مسلح، دست ملت ایران را می‌بوسم و به مردم شریف بوشهر افتخار می‌کنم.

منبع ایرنا