سخنگوی ائتلاف حمایت از دولت مستعفی یمن از سقوط یک فروند بالگرد شناسایی AH-۶i متعلق به گارد ملی عربستان در منطقه نجران بر اثر نقص فنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی سقوط یک فروند بالگرد شناسایی متعلق به وزارت گارد ملی عربستان سعودی در منطقه نجران، در جنوب‌غربی این کشور، هر دو خدمه آن جان باختند.

به گزارش رسانه «مای نیوز» (MY)، ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف حمایت از دولت مستعفی یمن، اعلام کرد یک فروند بالگرد متعلق به وزارت گارد ملی عربستان سعودی در منطقه نجران سقوط کرده و هر دو عضو خدمه آن کشته شده‌اند.

المالکی در بیانیه‌ای علت این حادثه را بروز نقص فنی در بالگرد شناسایی AH-۶i اعلام کرد.

هنوز مشخص نیست که آیا این حادثه با درگیری‌های جاری میان نیرو‌های ائتلاف و جنبش انصارالله یمن ارتباطی داشته است یا خیر.

منبع: آناتولی