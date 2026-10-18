وقوع انفجار و آتش‌سوزی گسترده در پایگاه نظامی وین‌رایت در استان آلبرتا کانادا به کشته و زخمی شدن شماری از افراد منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیوید مک‌گینتی، وزیر دفاع کانادا روز شنبه از کشته و زخمی شدن شماری از افراد در پی وقوع حادثه‌ای در پایگاه نیرو‌های مسلح این کشور در استان آلبرتا خبر داد.

مک‌گینتی در جمع خبرنگاران گفت: «با اندوه اعلام می‌کنم که در پی حادثه‌ای در پایگاه، تعدادی جان خود را از دست داده‌اند و شماری نیز زخمی شده‌اند.»

وی با اشاره به پایگاه نیرو‌های مسلح کانادا در وین‌رایت، واقع در شرق ادمونتون، مرکز استان آلبرتا، از اعلام آمار دقیق تلفات خودداری کرد.

وزیر دفاع کانادا همچنین جزئیاتی درباره علت انفجار و شرایط وقوع حادثه ارائه نداد و با توصیف وضعیت به‌عنوان «حساس و در حال تحول»، مشخص نکرد که آیا این انفجار با سلاح یا مهمات ارتباط داشته است یا خیر.

وی افزود که پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا در حال بررسی این حادثه است و نیرو‌های مسلح این کشور به همراه مقام‌های فدرال، استانی و محلی برای مدیریت شرایط با یکدیگر همکاری می‌کنند.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا نیز پیش‌تر این حادثه را «جدی» توصیف کرده و گفته بود که انفجار به وقوع آتش‌سوزی گسترده در پایگاه منجر شده است.

دانیل اسمیت، نخست‌وزیر استان آلبرتا نیز آتش‌سوزی را حادثه‌ای «گسترده و تأسف‌بار» توصیف کرد و گفت که شمار زیادی از نیرو‌های نظامی تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند.

دین لوید، نماینده پارلمان کانادا پیش‌تر از دریافت گزارش‌هایی درباره «تلفات قابل‌توجه» در پی انفجار و آتش‌سوزی خبر داده بود.

مسئولان منطقه شهری وین‌رایت اعلام کردند که وزش باد شدید موجب گسترش آتش به خارج از محدوده پایگاه شده و در پی آن، نیرو‌های امدادی از چند حوزه مختلف برای مهار آتش و رسیدگی به وضعیت وارد عمل شده‌اند.

مقام‌های محلی اعلام کردند که تاکنون دستور تخلیه منطقه صادر نشده است، اما از ساکنان خواستند از محدوده حادثه دور بمانند و مسیر‌های جاده‌ای را برای تردد خودرو‌های امدادی باز نگه دارند.

وزیر دفاع کانادا همچنین گفت که جامعه محلی وین‌رایت برای ارائه خدمات بیمارستانی و کمک به عملیات اطفای حریق وارد عمل شده است و مقام‌ها شرایط را از نزدیک زیر نظر دارند.

مک‌گینتی با اشاره به بی‌سابقه بودن این حادثه در سال‌های اخیر گفت: «در گذشته نزدیک، حادثه‌ای مشابه این را به یاد نمی‌آورم.» وی وعده داد با مشخص شدن اطلاعات بیشتر، جزئیات تازه‌ای منتشر شود.

پایگاه نظامی وین‌رایت در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب‌شرقی ادمونتون قرار دارد و یکی از مراکز پرتردد آموزش نظامی در کانادا به شمار می‌رود.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: کانادا ، پایگاه نظامی
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