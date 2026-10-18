باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی ملکی با اشاره به فعالیت مأموران یگان حفاظت مستقر در منطقه محیط‌بانی بلندپرچین، اظهار کرد: محیط‌بانان با وجود شرایط سخت و صعب‌العبور منطقه، به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب گشت‌های هدفمند، وضعیت زیستگاه‌ها و حیات‌وحش را پایش می‌کنند.

وی افزود: پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی، از جمله شکار و صید غیرمجاز، از مهم‌ترین اهداف این گشت‌ها است و نیروهای یگان حفاظت برای صیانت از حیات‌وحش و حفظ امنیت زیستگاه‌های منطقه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ماهنشان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت، از شهروندان، روستاییان و دوستداران محیط‌زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.

ملکی، حفاظت از پناهگاه حیات‌وحش انگوران را نیازمند همکاری همگانی دانست و بر ضرورت همراهی مردم با محیط‌بانان برای صیانت از این سرمایه ملی تأکید کرد.