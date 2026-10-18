باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده با اعلام این خبر و تشریح وضعیت شفاف‌سازی و تسهیل فضای کسب‌وکار استان اظهار داشت: از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده در شهریورماه، ۵ هزار و ۷۵۵ فقره (معادل ۳۷ درصد) مربوط به مجوز‌های «ثبت‌محور» و ۹ هزار و ۸۱۴ فقره (معادل ۶۳ درصد) مربوط به مجوز‌های «تأییدمحور» بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به ترکیب متقاضیان افزود: در این بازه زمانی، ۱۴ هزار و ۹۳۵ فقره (۹۵.۹ درصد) از درخواست‌ها توسط اشخاص حقیقی و ۶۳۱ فقره (۴.۱ درصد) توسط اشخاص حقوقی به ثبت رسیده است. همچنین از منظر تفکیک جنسیتی، ۹ هزار و ۸۴۵ فقره (۶۳.۲ درصد) از تقاضا‌ها متعلق به آقایان و ۵ هزار و ۷۲۴ فقره (۳۶.۸ درصد) توسط بانوان ثبت شده که نشان‌دهنده مشارکت فعال بانوان در چرخه اقتصادی و کارآفرینی استان است.

تقی‌زاده در تشریح عناوین پرطرفدار مجوز‌ها گفت: در بخش مجوز‌های تأییدمحور، بیشترین اقبال به ترتیب مربوط به حوزه‌های «پروانه کسب کشاورزی در دامپروری و تولیدات دامی، زنبورعسل و نوغانداری»، «پروانه کسب کشاورزی در باغداری مثمر و غیرمثمر»، «پروانه کسب کشاورزی در زراعت»، «پروانه طبابت» و «پروانه چرای دام در مرتع» بوده است. در این میان، بالاترین نسبت صدور مجوز به «پروانه طبابت» با ۷۳ درصد و کمترین نسبت به «دامپروری و تولیدات دامی» با ۵۴ درصد اختصاص یافته است.

او ادامه داد: در حوزه مجوز‌های ثبت‌محور نیز پنج عنوان مشاغل خانگی شامل «خیاطی لباس»، «پرورش قارچ خوراکی»، «پرورش گوسفند و بز»، «پرورش زنبورعسل» و «پرورش مرغ بومی» در صدر تقاضا‌ها قرار گرفتند که با توجه به ساختار ثبت‌محور، تمامی این درخواست‌ها موفق به اخذ ۱۰۰ درصدی مجوز شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در خصوص بار ترافیکی مراجعات به دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: اتاق اصناف مرکز استان با ۳ هزار و ۴۳۷ تقاضا (۲۲.۱ درصد) بیشترین حجم تقاضا را دریافت کرده و پس از آن، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۳ هزار و ۲۹۰ تقاضا (۲۱.۱ درصد)، اداره‌کل جهاد کشاورزی با هزار و ۷۴۷ تقاضا (۱۱.۲ درصد)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۸۹۱ تقاضا (۵.۷ درصد) و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با ۶۷۰ تقاضا (۴.۳ درصد) در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

او درباره توزیع جغرافیایی درخواست‌ها در سطح استان گفت: شهرستان شیراز با ثبت ۵ هزار و ۵۰۹ فقره درخواست (۳۵.۴ درصد) در صدر قرار دارد و شهرستان‌های مرودشت، داراب، کازرون، جهرم و فیروزآباد نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند که در مجموع بیش از ۲۲ درصد کل تقاضا‌های استان را به خود اختصاص دادند.

تقی‌زاده با تأکید بر پایش مستمر کیفیت خدمات‌رسانی دستگاه‌ها و پاسخگویی بدون تأخیر اعلام کرد:

در گروه «الف» (دستگاه‌های با بیشترین تقاضا) اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ثبت شاخص ۱۰۰ درصد پاسخگویی به‌موقع و نسبت صدور مجوز ۹۹ درصدی در جایگاه نخست قرار گرفت. اداره‌کل جهاد کشاورزی با ۹۹.۸ درصد و اتاق اصناف مرکز استان با ۹۹.۴ درصد پاسخگویی در رده‌های بعدی ایستادند.

در گروه "ب "دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سازمان نظام پزشکی استان، اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل دامپزشکی فارس همگی با ثبت شاخص ۱۰۰ درصد پاسخگویی به‌موقع عملکرد موفقی ثبت کردند و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری در رتبه بعدی قرار گرفت. در این گروه، سازمان نظام پزشکی با ۶۶.۳ درصد بالاترین نسبت صدور مجوز را دارا بود.

در گروه «ج»: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل ورزش و جوانان فارس هر سه به شاخص ۱۰۰ درصدی پاسخگویی به‌موقع دست یافتند و اداره‌کل ورزش و جوانان نیز با ۴۴.۸ درصد بالاترین نسبت صدور مجوز را ثبت کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: در سنجش شهرستانی سرعت عمل و پاسخگویی به‌موقع، شهرستان‌های کوه‌چنار، مهر، خنج، سرچهان، بوانات و فسا بهترین عملکرد را در شهریورماه به ثبت رساندند.

منبع: امور اقتصادی و داریی فارس