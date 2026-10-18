باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، در مصاحبه‌ای با مارینا کیم در شبکه تلویزیونی «سولوویف لایو» گفت اگر تلاش‌ها برای تثبیت اوضاع در تنگه هرمز به نتیجه نرسد، قیمت جهانی نفت ممکن است باز هم افزایش پیدا کند.

نواک یادآور شد که بسته‌شدن تنگه هرمز ضربه سنگینی به بازار جهانی انرژی و نفت وارد کرده است. به گفته وی، پیش از این، روزانه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کرد؛ رقمی که معادل حدود ۲۰ درصد از تولید و مصرف جهانی نفت بود.

معاون نخست‌وزیر روسیه گفت: «مشاهده می‌کنیم که بازار جهانی نفت در حال حاضر با کمبود روزانه حدود ۴ تا ۶ میلیون بشکه مواجه است. به همین دلیل قیمت‌ها افزایش یافته‌اند؛ زیرا بازار به این کمبود واکنش نشان می‌دهد. نوسانات قیمت نیز بالاست.»

وی افزود: «در حالی که بازار همچنان در انتظار تثبیت اوضاع در آن منطقه است، قیمت‌ها همچنان بالا باقی مانده‌اند.»

نواک هشدار داد که تداوم شرایط کنونی می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت نفت منجر شود؛ زیرا برای جبران کمبود عرضه، ذخایر نفتی از منابع مختلف در حال برداشت است.

وی تأکید کرد که ظرفیت استفاده از ذخایر نفتی برای ایجاد ثبات در بازار جهانی تقریباً به پایان رسیده است.

این مقام روس گفت: «بر اساس ارزیابی‌های ما و کارشناسان، در عمل ظرفیت برداشت از ذخایر به‌طور مؤثر رو به اتمام است.»

منبع: تاس