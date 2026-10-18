باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان زندی‌نیا با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره نشست زمین در برخی معابر و محدوده‌های مسکونی و اداری بافت فرهنگی و تاریخی شهر، این وضعیت را هشداری جدی برای ایمنی شهروندان و حفاظت از میراث تاریخی بوشهر دانست.

وی با تأکید بر ضرورت ورود فوری دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: بررسی‌های دقیق کارشناسی، انجام مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی وضعیت شبکه‌های آب و فاضلاب و لایه‌های خاکی در محدوده‌های در معرض خطر باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه پیشگیری از حوادث احتمالی نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است، افزود: مدیریت بحران و نهادهای ذی‌ربط استانی باید با پایش مستمر، شناسایی نقاط پرخطر و بررسی ضرورت استحکام‌بخشی سازه‌ها، اقدامات پیشگیرانه را پیش از وقوع حوادث احتمالی در دستور کار قرار دهند.

زندی‌نیا همچنین با گرامیداشت روز بزرگداشت حافظ و تبریک روز استاندارد، پاسداشت مفاخر ملی و رعایت استانداردها در ساخت‌وساز، ارائه خدمات و توسعه زیرساخت‌های شهری را از عوامل مؤثر در ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان برشمرد.

تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساماندهی سرویس مدارس، بر تداوم نظارت بر عملکرد خودروهای حمل‌ونقل دانش‌آموزان و جلوگیری از فعالیت خودروهای غیرمجاز تأکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر همچنین تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در ورودی‌های شهر را عاملی برای تخریب منظر شهری و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی دانست و خواستار تسریع در جمع‌آوری پسماندها، افزایش گشت‌های نظارتی و برخورد قانونی با متخلفان شد.

منبع مهر