باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ قصد دارد طی یک دوره حداکثر ۶۰ روزه، تأثیر اقتصادی تحریم‌ها و تعرفه‌های مرتبط با روسیه را بررسی کند؛ اقداماتی که رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه اجرای آنها را به حالت تعلیق درآورد.

ترامپ روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت هنوز تصمیم نهایی خود را در این زمینه اعلام نکرده است.

این تعلیق در شرایطی صورت گرفته که چند هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا باقی مانده و افزایش قیمت انرژی، در پی جنگ علیه ایران و اختلال در عرضه جهانی نفت، فشار‌هایی را بر دولت ترامپ وارد کرده است.

قانون موسوم به «گراهام» علاوه بر تحریم کالا‌های روسی، اعمال تعرفه و مجازات‌های اقتصادی علیه کشور‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که نفت و گاز روسیه را خریداری می‌کنند. قرار بود این اقدامات از هفته آینده اجرایی شوند، اما فرمان ترامپ مدت تعلیق را مشخص نکرد.

روبیو گفت رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد پیامد‌های اعمال هم‌زمان تحریم‌ها و تعرفه‌ها را بر اقتصاد جهانی و آمریکا بررسی کند. وی همچنین با اشاره به هند تأکید کرد که این کشور، با وجود تلاش برای متنوع‌سازی منابع انرژی خود، همچنان به واردات نفت روسیه وابسته است و شریک مهمی برای واشنگتن محسوب می‌شود.

زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پیش‌تر مدعی شده بود که تعلیق این اقدامات می‌تواند پوتین را جسورتر کند و به طولانی‌تر شدن جنگ منجر شود. دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا نیز با تصمیم ترامپ مخالفت کرد و خواستار حفظ فشار بر روسیه شد.

توافق آمریکا و روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل

روبیو همچنین از توافق جداگانه واشنگتن و مسکو برای افزایش عرضه گازوئیل دفاع کرد. بر اساس اعلام ترامپ، روسیه در مرحله نخست بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به آمریکا عرضه می‌کند و محموله‌های بعدی نیز از ماه نوامبر ارسال خواهند شد.

روبیو گفت این گازوئیل در هر صورت به فروش خواهد رسید و تفاوت اصلی در میزان محموله‌ای است که به آمریکا اختصاص می‌یابد.

وی تأکید کرد که جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین به‌تدریج بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و مدیریت پیامد‌های هم‌زمان آنها بر بازار جهانی انرژی را دشوارتر می‌کنند.

منبع: رویترز