اتحادیه عمومی کار فرانسه اعلام کرد بیش از ۵۰۰ هزار نفر در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید در سراسر این کشور تظاهرات کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اتحادیه عمومی کار فرانسه (CGT)، یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری این کشور، اعلام کرد بیش از ۵۰۰ هزار نفر روز گذشته در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به خیابان‌ها آمدند.

شبکه خبری ب‌اف‌ام‌تی‌وی به نقل از این اتحادیه گزارش داد که بیش از ۵۰۰ هزار نفر در این تجمعات شرکت کردند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه نیز شمار شرکت‌کنندگان را ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت ۱۰۰ تجمع در سراسر کشور برگزار شده که ۱۱۰ هزار نفر از شرکت‌کنندگان در پاریس حضور داشتند. در مقابل، اتحادیه دانشجویی «اتحادیه دانشجویان» شمار معترضان را ۸۰۰ هزار نفر برآورد کرد و از برگزاری مجموعاً هزار و ۷۰۰ تجمع و راهپیمایی در سراسر فرانسه خبر داد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ناآرامی‌ها را محکوم کرد و وعده داد عوامل آن تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جمهوری ما جایی برای خشونت وجود ندارد. کسانی که در غارت‌ها شرکت کردند، به فرمانداری‌ها و فروشگاه‌ها حمله کردند یا به اماکن عمومی، از جمله ساختمان‌های شهرداری، آسیب رساندند، محاکمه و مجازات خواهند شد.»

مکرون همچنین حمایت خود را از نیرو‌های پلیس اعلام کرد.

اعتراضات گسترده علیه افزایش قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید مردم روز ۱۷ اکتبر (روز گذشته) در شهر‌های مختلف فرانسه برگزار شد. در شماری از شهرها، این تجمعات به درگیری با پلیس و ناآرامی کشیده شد. بر اساس گزارش تاس، تا ساعت ۱۳ به وقت گرینویچ، حدود ۴۰۰ نفر در سراسر فرانسه، از جمله بیش از ۱۶۰ نفر در پایتخت، بازداشت شده بودند.

رسانه‌های فرانسوی همچنین از موارد غارت در شهر‌های مختلف از جمله پاریس، مارسی، بوردو، لیون و نیس خبر دادند.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: تظاهرات فرانسه ، اعتراضات فرانسه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
الان وقتشه که ایران فرانسه رو از تردد در تنگه هرمز و خلیج فارس تحریم کنه.
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