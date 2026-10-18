رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا اظهار کرد: صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهر، ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

قلی‌نیا افزود: در آزادراه ساوه–تهران، محدوده دهشاد تا فیروز بهرام نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی ادامه داد: در محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر، از بروز گره‌های ترافیکی بیشتر جلوگیری کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، کنترل ترافیک
خبرهای مرتبط
هشدار پلیس راهور: مسئولیت بارگیری و مهار ناایمن بار بر عهده شرکت و راننده است
مرور قانون مواجهه با نقص روشنایی در خودرو + فیلم
جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال یک‌طرفه می‌شوند
اطلاعیه محدودیت‌های ترافیکی مراسم جان‌فدایان شهرستان ساری
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از سه‌شنبه آغاز می‌شود
دستگیری متهم به تجاوز به عنف در شهر قدس
صدور مجوز خروج از کشور برای متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه فقط از طریق سامانه سخا
هشدار پلیس راهور: مسئولیت بارگیری و مهار ناایمن بار بر عهده شرکت و راننده است
شعام پاسخی درباره برگزاری انتخابات نداده است
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور پرتردد تهران
اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه شهری در تهران
از پاتوق آسیب‌های اجتماعی تا مجموعه ورزشی؛ گلشن جان تازه گرفت
جزئیات انتقال بازار پروانه به پارکینگ حافظ/ غرفه‌ها با نرخ مصوب واگذار می‌شوند
آخرین اخبار
جزئیات انتقال بازار پروانه به پارکینگ حافظ/ غرفه‌ها با نرخ مصوب واگذار می‌شوند
از پاتوق آسیب‌های اجتماعی تا مجموعه ورزشی؛ گلشن جان تازه گرفت
اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه شهری در تهران
دستگیری متهم به تجاوز به عنف در شهر قدس
صدور مجوز خروج از کشور برای متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه فقط از طریق سامانه سخا
شعام پاسخی درباره برگزاری انتخابات نداده است
هشدار پلیس راهور: مسئولیت بارگیری و مهار ناایمن بار بر عهده شرکت و راننده است
واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از سه‌شنبه آغاز می‌شود
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور پرتردد تهران
مرور قانون مواجهه با نقص روشنایی در خودرو + فیلم
راهکار برخورد صحیح با کسی که از آن دلخوری دارید + فیلم
اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد در رزمایش عهد خدمت
تلاش برای ایجاد دسترسی از خط ۶ مترو به ایستگاه ۱۷ شهریور
بازگشت هیجان فوتبال به بوستان‌های جنوب تهران
به‌رغم تهدیدات، پروژه‌های عمرانی ادامه خواهد داشت
بزرگراه شهید موسوی، نقش مهمی در کاهش ترافیک بزرگراه آزادگان دارد
آمران و عاملان ترور ۲ بانوی شهید در سیستان و بلوچستان با جدیت شناسایی شوند
ضرورت تبیین ابعاد انسانی جنایت لامرد به نسل‌های آینده
واکنش اولیه ذهن به اتفاقات پیرامون انسان + فیلم