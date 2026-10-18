باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسه صبح امروز برگزار شد.

در این آئین سیدشروین اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به فرمایشات بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «من ورزشکار نیستم، اما ورزشکاران را دوست دارم» گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت ترویج ورزش همگانی و قهرمانی تأکید داشته و ورزش را مایه نشاط، شادابی و سلامت جامعه می‌دانند.

معاون وزیر ورزش و جوانان افزود: به عنوان کسی که بیش از چهار دهه در بخش‌های مختلف ورزش کشور به عنوان ورزشکار، مربی و خادم حضور داشتم، به صراحت می‌گویم تعاملاتی که امروز میان دو وزارتخانه ورزش و جوانان و آموزش و پرورش شکل گرفته، در تاریخ ورزش کشور بی‌نظیر است. برگزاری جلسات تخصصی متعدد و همکاری‌های مشترک با حضور وزرای محترم و معاونان، نتایج درخشانی به همراه داشته است.

اسبقیان در ادامه به دستاوردهای اخیر ورزش کشور اشاره کرد و افزود: نتیجه این هم‌افزایی و برنامه‌ریزی‌های دقیق را در میادین مهم بین‌المللی شاهد بوده‌ایم؛ از جمله حضور پرقدرت کاروان‌های ورزشی و ظهور چهره‌های مستعد دانش‌آموزی در ترکیب تیم‌های ملی مایه مباهات است. اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و نواخته شدن سرود ملی در رویدادهای مختلف بین‌المللی، گواهی بر پویایی و ایستادگی ورزش ایران اسلامی در برابر تمامی توطئه‌هاست.

وی تصریح کرد: جامعه ورزش و جوانان کشور با اتکا به ظرفیت‌های عظیم داخلی و هم‌افزایی نهادهای مسئول، مسیر توسعه، اقتدار و افتخارآفرینی را با قدرت ادامه خواهد داد.

وی در ادامه با اشاره به روند صعودی موفقیت‌های ایران در رویدادهای مختلف، از پیشرفت چشمگیر نتایج در بازی‌های عشایری جهان سخن گفت و افزود: در دوره گذشته، کشور ما در بازی‌های عشایری تنها موفق به کسب یک مدال طلا شده بود، اما با برنامه‌ریزی‌های دقیق و هم‌افزایی نهادها، این رقم به ۵ مدال طلا ارتقا یافت و توانستیم رتبه چهارم را از آن خود کنیم.

اسبقیان با تأکید بر اقتدار ورزش ایران در حضور شخصیت‌های برجسته، تصریح کرد: «حضور رئیس‌جمهور، در مراسم کاروان جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت بالای این حوزه است. ما باید به دنیا نشان دهیم که ایران عزیز اسلامی با ایستادگی و به حول قوه الهی، همواره مقتدر خواهد ماند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر فرهنگ رژه مدال‌آوران گفت: ما نباید تنها به حضور مدال‌آوران اکتفا کنیم؛ اگر زمانی می‌گفتیم فقط مدال‌آوران باید بروند، امروز باید بگوییم تیم‌های چهارم و پنجم هم باید در رژه حضور داشته باشند. رژه ما باید مقتدرانه، منضبط، پرجمعیت و پرپیمان باشد تا جهان متوجه قدرت و پویایی ورزش ایران شود.

معاون وزیر ورزش تصریح کرد: این سطح از موفقیت‌ها و حضور پررنگ پرچم جمهوری اسلامی در عرصه‌های جهانی، نتیجه مستقیم برنامه‌ریزی‌های راهبردی و نگاه ویژه دولت مردمی و انقلابی به حوزه ورزش و توانمندسازی جوانان است.