باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تقدیر از دانش‌آموزان و برگزیدگان پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی» با حضور احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز و محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس برگزار شد.

خسروی در این مراسم با اشاره به تداوم برگزاری این پویش برای همین سال متوالی اظهار کرد: استقبال خوب دانش‌آموزان از این رویداد فرهنگی نشان می‌دهد که نسل آینده می‌تواند نقشی مؤثر در اصلاح الگوی مصرف انرژی و ترویج رفتار‌های صحیح در جامعه داشته باشد. در این دوره، تمامی آثار ارسالی مورد ارزیابی قرار گرفت و برگزیدگان بر اساس مراحل داوری انتخاب شدند.

او با تأکید بر محدودیت منابع انرژی و ضرورت استفاده صحیح از برق افزود: تأمین برق پایدار نیازمند همراهی همه مردم و مشارکت در مصرف بهینه است و دانش‌آموزان می‌توانند با انتقال پیام‌های ساده، خلاقانه و اثرگذار به خانواده‌ها و اطرافیان خود، در تحقق این هدف نقش‌آفرینی کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: دانش‌آموزان شیرازی در این پویش نشان دادند که حتی پیام‌های کوتاه و خلاقانه نیز می‌توانند در جلب توجه جامعه به اهمیت مدیریت مصرف برق مؤثر باشند. چنین برنامه‌هایی علاوه بر افزایش آگاهی نسل جوان، زمینه انتقال مفاهیم مرتبط با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفظ منابع انرژی به خانواده‌ها را فراهم می‌کند.

خسروی با اشاره به اهمیت تداوم برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه، نیازمند آموزش مستمر و مشارکت اقشار مختلف جامعه است و دانش‌آموزان به دلیل ارتباط نزدیک با خانواده‌ها و محیط اجتماعی خود، از ظرفیت ویژه‌ای برای تبدیل آگاهی به رفتار صحیح برخوردارند.

محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس، با اشاره به نقش دانش‌آموزان در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی گفت: دانش‌آموزان در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که از توانمندی و خلاقیت بالایی برای مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برخوردارند و در رویداد‌های گوناگون نیز شاهد درخشش دانش‌آموزان استان فارس بوده‌ایم. آثار ارائه‌شده در این پویش نیز بیانگر توجه و دغدغه نسل نوجوان نسبت به موضوع مهم مدیریت مصرف برق است.

او، پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی» را حرکتی ماندگار در زمینه فرهنگ‌سازی دانست و افزود: این پویش، به‌ویژه در شرایط دشوار جنگی، گام‌های مؤثری برای انتقال مفاهیم مرتبط با مصرف بهینه انرژی برداشت و توانست زمینه مناسبی برای مشارکت دانش‌آموزان در ترویج این فرهنگ فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس تصریح کرد: در این رویداد، دانایی به فرهنگ تبدیل شد و آگاهی درباره ضرورت مصرف بهینه برق، از طریق دانش‌آموزان به خانه‌های مردم راه یافت. مدیریت مصرف جلوه‌ای از دانایی، مسئولیت‌پذیری و فرهنگ‌سازی است و این پویش توانست ظرفیت‌های ارزشمندی برای تقویت این رویکرد ایجاد کند.

کلاری با تأکید بر جایگاه دانش‌آموزان در انتقال مفاهیم آموزشی به خانواده‌ها اظهار کرد: دانش‌آموزان سفیران بهینه‌سازی مصرف انرژی هستند و مشارکت آنان در چنین برنامه‌هایی می‌تواند به نهادینه‌شدن رفتار‌های صحیح مصرف در خانواده‌ها و جامعه کمک کند.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۸۰۰ اثر به دبیرخانه پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی» ارسال شد و در سه مرحله، از ۲۰۰ دانش‌آموز تقدیر به عمل آمد.

در بخش پایانی مراسم نیز تعدادی از دانش‌آموزان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره اهمیت مصرف بهینه برق و ضرورت مشارکت همگانی در حفظ منابع انرژی مطرح کردند.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز