روزنامه نشنال به نقل از تحلیلگران نظامی گزارش داد که انگلیس و فرانسه برای انتقال سامانه‌های پدافند هوایی بیشتر به عربستان با محدودیت روبه‌رو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه «نشنال» گزارش داد متحدان اروپایی عربستان سعودی برای تأمین سامانه‌های پدافند هوایی بیشتر برای این کشور با دشواری مواجه‌اند؛ زیرا خود به این تجهیزات برای تأمین نیاز‌های دفاعی‌شان احتیاج دارند.

بر اساس این گزارش، ریاض خواستار دریافت تجهیزات نظامی بیشتر برای مقابله با حملات جنبش انصارالله یمن شده است. با این حال، منابع دفاعی روزنامه نشنال می‌گویند انگلیس و فرانسه نمی‌توانند بدون آسیب‌زدن به توان دفاعی خود در کشور‌های حوزه بالتیک، سامانه‌های بیشتری در اختیار عربستان قرار دهند.

علاوه بر این، لندن مقادیر قابل‌توجهی تسلیحات، از جمله موشک‌های کروز «استورم شدو»، به اوکراین ارسال کرده است.

یک منبع دفاعی انگلیسی در گفت‌و‌گو با این روزنامه اظهار داشت: «تجهیزات بسیار کمی برای واگذاری در اختیار داریم. واقعاً چیزی نداریم که برای آنها ارسال کنیم.»

به نوشته نشنال، بسیاری از کشور‌های غربی به دلیل تعهدات نظامی خود در قبال کشور‌های اروپای شرقی و کی‌یف، بخش قابل‌توجهی از ذخایر تسلیحاتی‌شان را مصرف کرده‌اند.

لینت نوسباخر، افسر پیشین اطلاعات نظامی، در این‌باره گفت: «عربستان به این تجهیزات نیاز دارد، زیرا کشور بزرگی است. این کشور اهداف مهم و متعددی دارد که به‌راحتی در تصاویر گوگل ارث قابل‌شناسایی هستند و با طرف‌هایی روبه‌روست که موشک‌های بالستیک کافی در اختیار دارند.»

وی افزود که عربستان به کمک فوری انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آمریکا نیاز دارد.

بر اساس این گزارش، انگلیس پیش‌تر یک آتشبار سامانه پدافند هوایی «اسکای سیبر» را در پایگاه هوایی ملک فهد مستقر کرده است. فرانسه نیز اعلام کرده که سامانه‌های نظامی دفاعی برای حفاظت از بندر راهبردی ینبع در ساحل غربی عربستان اعزام خواهد کرد.

افزایش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های عربستان

به نوشته نشنال، حمله موشکی انصار الله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض در ۱۰ اکتبر، آسیب‌پذیری فزاینده زیرساخت‌های عربستان را آشکار کرد. بر اساس این گزارش، در این حمله ۱۲ نفر کشته و ۳۰۹ نفر زخمی شدند.

در مجموع، فرودگاه اصلی پایتخت عربستان دست‌کم چهار بار هدف حملات انصار الله قرار گرفته است. در ۸ اکتبر، یک هواپیمای غیرنظامی آسیب دید و دست‌کم سه نفر کشته شدند. در اول اکتبر نیز یکی از پایانه‌های فرودگاه خسارت دید. همچنین، نیرو‌های ائتلاف در ۱۲ اکتبر از رهگیری یک موشک در آسمان این شهر خبر دادند.

در پی حملات مکرر و اختلال در پروازها، جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد نشست برنامه‌ریزی‌شده میان کشور‌های عضو این شورا و اتحادیه اروپا به تعویق افتاده است.

منبع: تاس

برچسب ها: عربستان ، سامانه دفاعی ، اتحادیه اروپا
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