پرداخت حقوق مربوط به مهرماه کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت حقوق مربوط به مهرماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه آغاز و به تدریج طی سه روز به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت مربوط به اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقباً اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی مهر، از اول آبان و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی می‌توانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

منبع: سازمان تأمین اجتماعی

برچسب ها: تامین اجتماعی ، حقوق بازنشستگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
این مسخره بازی ها چیه؟زود تر مابه‌التفاوت اردیبهشت ماه رو واریز کنید.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
فرهنگ
۱۱:۰۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
چرا دولت محترم بدهی تامین اجتماعی را پرداخت نمیکند که معوقات تامین اجتماعی را واریز شو و بازنشتگان نفسی بکشند وقتی وامی را به ما میدند دیر کرد انرا میکیرند ایا معوقات ما بعد هشت ما دیر کرد ندارند
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
نسرین محبوب
۱۰:۳۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
تامین اجتماعی پس از گذشت هفت ماه ظاهرا قصد ندارد ما به التفاوت اردیبهشت را بپردازد .تورم صددرصد یالا رفته وما همچنان باید با این حقوق های پایین زندگی کنیم حداقل پول خودمان را بدهند.واقعا خجالت اوراست
۲
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
مابه‌التفاوت اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی کی واریز می شود؟
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Mhd
۱۰:۳۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
چه عجب.دیگه داشت کاسه صبر بازنشستگان لبریز می‌شد.😊
۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
مرتضی نعمتی
۱۲:۲۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
سلام تاحالا پرداخت حقوق بازنشستگان به ترتیب الفبا از الف شروع شده نمیشه ازاین به بعد ازاخر الفبا شروع بشه. ومعوقه اردیبهشت ماه هم با حقوق مهرماه پرداخت بشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
تفاوت حقوق اردیبهشت چراپرداخت نمیشه
۱
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۰۹:۴۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
طبق معمول بعداز ۳۰ پرداخت میشه یکم ببعد چندین ماهه آخر وقت یکم پرداخت میکنن کمتر دروغ بگید
۰
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
دیگه کم کم میرید به سمت واریز حقوق هر دوماه یک بار
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
این همه خودنمایی نکنید مگه بنا بود واریز نشه چرا حرف بیخود می زند
۱
۱۳
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واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از سه‌شنبه آغاز می‌شود
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