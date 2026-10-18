معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌ و پرورش از آغاز هم‌زمان المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در ۷۴۷ منطقه آموزشی سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای صبح امروز برگزار شد. در این آئین محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌ و پرورش،با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های بدنی، گفت: وزارت آموزش‌ و پرورش با رویکرد مدرسه‌محوری، کیفیت‌محوری و عدالت تلاش می‌کند برنامه‌های حوزه سلامت و تربیت‌بدنی را با الهام از اسناد بالادستی اجرا کند.

توسعه مهارت‌های ورزشی با طرح «هر دانش‌آموز، یک مهارت»

جعفری با اشاره به تنوع برنامه‌های ورزشی در مدارس، از اجرای طرح تحولی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» خبر داد و گفت: این برنامه با هدف مهارت‌آموزی و ارتقای سطح فعالیت‌های بدنی در کنار دروس رسمی، به صورت گسترده اجرا خواهد شد.

وی همچنین از آغاز برنامه شبکه ملی یادگیری منابع انسانی با عنوان «شمیم» یاد کرد و افزود: این برنامه با هدف توانمندسازی معلمان، والدین و دانش‌آموزان از طریق دوره‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری در تمامی مناطق آموزشی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

بهره‌برداری از  ۳ هزار فضای ورزشی در سال جاری

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌ و پرورش، از توسعه فضاهای ورزشی مدارس خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲۸۶۲ فضای ورزشی شامل  چمن مصنوعی و سالن‌های ورزشی به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: برای سال جاری نیز هدف‌گذاری شده است که از ۳ هزار فضای ورزشی جدید بهره‌برداری شود که بخشی از آن‌ها از طریق طرح‌های نوسازی و تجهیز مدارس در حال تکمیل است.

تقویت کانون‌های ورزشی و انجمن‌های دانش‌آموزی

جعفری با تأکید بر نقش انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در تربیت رهبران ورزشی آینده، اعلام کرد: انتخابات این انجمن‌ها روز چهارشنبه در بیش از ۵۰ هزار مدرسه کشور برگزار می‌شود که انتظار می‌رود بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در آن مشارکت کنند.

وی همچنین از فعال‌سازی ۲۳ هزار و ۱۸۴ کانون ورزشی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این کانون‌ها با هدف توسعه مهارت‌های ورزشی، ارتقای سواد حرکتی و تقویت سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، فعالیت خود را از روز شنبه با میزبانی استان قزوین آغاز خواهند کرد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌ و پرورش در پایان بر تداوم تلاش‌ها برای گسترش عدالت ورزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تمامی دانش‌آموزان تأکید کرد.

برچسب ها: المپیاد درون مدرسه ای ، مسابقات ورزشی
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