مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال به اظهارات قلعه نویی که برخی‌ها خودشان را به خواب زدند و جوانگرایی را نمی‌بینند واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که میانگین سنی تیم ملی فوتبال هنوز بالاست و بازیکنان مسن همانند احسان حاج صفی و شجاع خلیل زاده همچنان در ترکیب اصلی تیم ملی حضور دارند و بازی می‌کنند، اما امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال در اظهاراتی عجیب در جواب منتقدان بیان کرده که برخی‌ها خودشان را به خواب زدند و جوانگرایی و تغییر نسل را در تیم ملی فوتبال ندیدند. 

اصغر مدیر روستا مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  در واکنش به اظهارات قلعه نویی  اظهار کرد: به هر حال قلعه نویی سرمربی تیم ملی هست و نظرش این است و نمی‌شود نظرش را عوض کرد. 

مدیرروستا بیان کرد: به نظرم خیلی خوب است که قلعه نویی اسم افراد را بیان کند و نگوید که بعضی‌ها در خواب به سر می‌برند. مثلا بگوید فلانی، تو خودت را به خواب زدی و ببینیم که چه کسی خواب هست. به کار بردن واژه بعضی‌ها مبهم است و نمی‌شود روی آن مانور داد و بحث کرد. اینکه قلعه نویی ۴ جوان را به تیم ملی دعوت می‌کند و حالا به عنوان بازیکن اصلی و یا اعوان و انصار با خود به مسابقات می‌برد از نظر خودش جوانگرایی کرده است. 

او ادامه داد: جوانگرایی در زمین مسابقه مشخص می‌شود و زمانی این موضوع به چشم همه می‌آید که سرمربی تیم ملی شجاعت این را داشته باشد که ۴ بازیکن سن بالا که بازی‌های ملی شان زیاد هست را کنار بگذارد و بازیکن جوان به تیم ملی ترزیق کند. من از قلعه نویی درخواست دارم که بگوید منظورش از برخی‌ها که خودشان را به خواب زدند چه کسانی هستند؟

 مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال در تورنمنت بصره با تیم‌های عراق، لبنان و فلسطین بازی می‌کند، بیان کرد: الان باید اینجا بگوییم که یکسری‌ها خودشان را به خواب زدند. تیم ملی هند که اصلا فوتبال ندارد بازی دوستانه با برزیل برگزار می‌کند. همچنین قدرت‌های آسیا از جمله ژاپن و کره جنوبی با تیم‌های برزیل، آرژانتین و اروگوئه بازی می‌کنند، اما ما باید با تیم‌هایی همانند فلسطین که چیزی به ما اضافه نمی‌کند بازی کنیم. به نظرم تیم ملی ایران نباید در این تورنمنت‌های سطح پایین شرکت کند و شان خود را پایین بیاورد و بهتر است تیم‌های الف و ب تشکیل بدهند و خودشان با هم بازی کنند و این گونه بازی‌ها بهتر از شرکت در تورنمنت بصره است. 

او در پایان گفت: قلعه نویی شجاعت داشته باشد و بگوید که چه کس خودش را به خواب زده که نمی‌تواند جوانگرایی و تغییر نسل تیم ملی را ببیند. اینکه قلعه نویی می‌گوید که یکسری خودشان را به خواب زدند که تعداد این افراد زیاد هستند و کم نیستند و باید بگوید که اکثریت افراد در خواب هستند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، اصغر مدیرروستا ، امیر قلعه نویی
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