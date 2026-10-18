سید مهدی تراهی، دونده پیشکسوت و استقامتی اهل لنگرود، ۲۴ کیلومتر تا حرم امام رضا (ع) را به مناسبت هفته تربیت بدنی و گرامیداشت شهدا طی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان – هر ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان ماه به نام هفته تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است.

ناصر شهدی، رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود ضمن تبریک و گرامیداشت روز و هفته تربیت بدنی گفت: سید مهدی تراهی، دونده پیشکسوت و استقامتی این شهرستان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسیر ۲۴ کیلومتری امامزاده یاسر و ناصر در مشهد مقدس تا حرم مطهر امام رضا (ع) را طی کرده است.

او افزود: این دونده پیشکسوت گیلانی توانست مسیر ۲۴ کیلومتری امامزاده یاسر و ناصر در مشهد مقدس تا حرم مطهر امام رضا (ع) را در مدت زمان ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه به پایان برساند.

رئیس اداره ورزش لنگرود تصریح کرد: سید مهدی تراهی این مسافت را به پاس احترام به شهدای مشهد مقدس، شهدای جنگ رمضان و شهیدان خاندان تراهی در هفته تربیت بدنی و ورزش طی کرده است.

به گفته شهدی، این دونده پیشکسوت استقامتی شهرستان لنگرود؛ رکورددار رشته همگانی «زانو بلند» است که پیشتر توانسته بود ۳ هزار و ۹۱۰ حرکت زانو بلند را به نام خود ثبت کند.

شهیدان سید حسن تراهی، سید رضا تراهی، سید میثم تراهی، حسن علی نیا و شهید خلبان ناوبان یکم سید محسن تراهی از شهدای خاندان تراهی در شهرستان شهیدپرور لنگرود در استان گیلان هستند.

منبع: صداوسیما