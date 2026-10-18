باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز یکشنبه اعلام کرد یک فروند یدک‌کش که در مسیر جنوب حرکت می‌کرد، در شمال‌شرقی خورفکان امارات متحده عربی هدف اصابت دو پرتابه ناشناس قرار گرفت.

بر اساس اعلام این سازمان، در پی این حادثه یک نفر دچار جراحت جزئی شد و کشتی نیز آسیب دید؛ با این حال، یدک‌کش توانست به مسیر خود ادامه دهد.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در این‌باره اعلام کرد: «یک مورد جراحت جزئی گزارش شده است.»

این سازمان جزئیات بیشتری درباره هویت فرد مجروح یا میزان خسارت واردشده به شناور ارائه نکرد.

زمان دقیق وقوع این حادثه نیز هنوز مشخص نشده است.

منبع: آناتولی