باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم‌اندیشی و صمیمانه جانشین فرماندهی مرزبانی استان بوشهر با جمعی از صیادان، معتمدان و مرزنشینان غیور شهرستان عسلویه و شهر بندری نخل‌تقی صبح امروز با محوریت بررسی مسائل صنفی، تقویت مناسبات دوجانبه و ارتقای ضریب امنیت مرزهای آبی جنوب کشور برگزار شد.

سرهنگ ستاد جعفر رئیسی جانشین مرزبانی استان بوشهر در این نشست با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و تعامل مستمر میان مرزبانان و ساحل‌نشینان، اظهار داشت: امنیت پایدار و خلل‌ناپذیر حاکم بر سواحل و آب‌های خلیج فارس، ثمره بینش عمیق، وفاداری، مرزداری و همراهی صادقانه مرزنشینان است و مجموعه فرماندهی مرزبانی استان با تمام توان و بهره‌گیری از تجهیزات مدرن، در کنار این قشر زحمت‌کش برای صیانت از منافع ملی، انضباط دریایی و آرامش منطقه ایستاده است.

جانشین مرزبانی استان بوشهر با تأکید بر اینکه امنیت پایدار نوار ساحلی جنوب در گرو مشارکت و هوشمندی جوامع محلی است، از صیانت قاطع از معیشت قانون‌مند ساحل‌نشینان و مقابله بدون اغماض با اخلالگران اقتصادی و پدیده قاچاق کالا خبر داد.

وی با اشاره به مأموریت‌های حساس و شبانه‌روزی یگان‌های دریابانی در پایش مرزهای آبی و مبارزه بی‌امان با پدیده شوم قاچاق سازمان‌یافته، تصریح کرد: رونق پایدار اقتصادی و پویایی بازارها در مناطق بندری رابطه‌ای مستقیم و تفکیک‌ناپذیر با امنیت دریایی دارد؛ از این رو سیاست مرزبانی بر پایه تسهیل ترددها و حمایت کامل از فعالیت‌های تجاری و دریانوردی قانون‌مند مرزنشینان استوار است.

سرهنگ رئیسی با تأکید بر برخورد بازدارنده با متخلفان مرزی، افزود: مرزبانی در راستای دفاع از حقوق عامه و حراست از بنیان‌های اقتصادی کشور، با اخلالگران نظام اقتصادی، سوداگران و باندهای قاچاق که معیشت مرزنشینان پاک‌دست و امنیت منطقه را هدف قرار داده‌اند، برخوردی قانونی، قاطع و بدون کمترین مسامحه خواهد داشت.

در ادامه این دیدار، شماری از معتمدان، لنج‌داران و نمایندگان جامعه مرزنشین عسلویه و نخل‌تقی به طرح دیدگاه‌ها، مطالبات معیشتی و چالش‌های حوزه دریانوردی و تخلیه بار پرداختند و با قدردانی از آمادگی رزمی و تلاش‌های ایثارگرانه مأموران دریابانی در تأمین ثبات و آسایش ساحل‌نشینان، بر تقویت روزافزون پیوند و هماهنگی میدانی خود با مرزبانان برای حراست از سرحدات آبی میهن اسلامی تأکید کردند.