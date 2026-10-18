باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اتحاد رمز پیروزی + فیلم

مردم انقلابی و با اقتدار در دویست و سی‌و‌یکمین شب از حضور میدانی در خیابان‌ها حاضر شدند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم با حضور در میادین و خیابان‌ها بر ضرورت مقاومت در برابر دشمن، حفظ وحدت و همبستگی ملی و کمک به یکدیگر در شرایط دشوار تأکید دارند.

مطالب مرتبط
اتحاد رمز پیروزی + فیلم
young journalists club

تأکید ایرانیان بر تاب‌آوری و ایستادگی در دویست و بیست‌ونهمین اجتماع شبانه + فیلم

اتحاد رمز پیروزی + فیلم
young journalists club

تأکید ایرانیان بر اتحاد و ایستادگی در دویست‌وچهارمین شب اجتماعات + فیلم

اتحاد رمز پیروزی + فیلم
young journalists club

تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم
۴۵۷

انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم
۴۰۳

تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم
۳۶۴

 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم
۳۰۸

راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
اتحاد رمز پیروزی + فیلم
۲۷۵

اتحاد رمز پیروزی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha