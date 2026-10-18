مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، با اشاره به افزایش سهم استفاده از کارت سوخت آزاد در جایگاه‌های استان به ۳۵ درصد، بر ضرورت مدیریت مصرف فرآورده‌های نفتی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد مجرد از صدور کارت سوخت حداکثر ظرف ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: میزان استفاده از کارت سوخت آزاد که پیش‌تر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود، اکنون در استان به ۳۵ درصد رسیده و از میانگین کشوری فراتر رفته است.

وی بااشاره به اینکه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف بنزین در استان به بالاترین حد در کشور رسیده،گفت: روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین و یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب سی ان جی مصرف می شود.

مجرد با اشاره به وضعیت مصرف نفت‌گاز در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: روزانه حدود ۲.۵ میلیون لیتر نفت‌گاز، به‌جز نیروگاه‌ها، در استان مصرف می‌شود.

وی ادامه داد: نیروگاه‌های ارومیه و خوی نیز در مجموع روزانه نزدیک به ۸ میلیون لیتر نفت‌گاز مصرف می‌کنند؛ رقمی که حدود چهار برابر مصرف کل استان عنوان شده است.

مجرد با بیان اینکه ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در انبارهای شرکت طی سال جاری مطلوب است، افزود: در حال حاضر حدود ۶۵ هزار خانوار در استان مصرف‌کننده نفت سفید هستند که سهمیه آن‌ها به‌صورت دوره‌ای شارژ می‌شود و از ابتدای امسال تاکنون سه دوره شارژ انجام شده و این روند ادامه خواهد داشت.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف سوخت خاطرنشان کرد: سهمیه سوخت هر خودرو ۱۱۰ لیتر است و مدیریت مصرف باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بااشاره به ۲ جایگاه عرضه سوخت سوپر در ارومیه اظهار کرد: بنزین سوپر در دو جایگاه فلکه آبیاری و چی چست(فلکه زنجیر) در ارومیه عرضه می شود.

برچسب ها: کارت سوخت ، فرآورده های نفتی
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