مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز از اجرای عملیات لایروبی و پاک‌سازی برکه علی‌ابن‌حمزه (ع) در بوستان کوهستانی دراک با هدف مهار روان‌آب‌های فصلی و پیشگیری از خطرات ناشی از تجمع رسوبات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آماده‌سازی زیرساخت‌های هدایت آب‌های سطحی و ارتقای آمادگی برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو، از اولویت‌های حوزه مدیریت شهری در ارتفاعات شیراز است که با اجرای عملیات پیشگیرانه لایروبی در برکه‌ها و مسیر‌های آب‌رو پیگیری می‌شود.

علیرضا بیابانی، مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز، در بازدید از روند اجرای پروژه لایروبی برکه علی‌ابن‌حمزه (ع) در بوستان کوهستانی دراک، ضمن بررسی میزان پیشرفت فیزیکی عملیات، بر اهمیت آماده‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با مدیریت آب‌های سطحی و افزایش آمادگی مجموعه ارتفاعات شهرداری شیراز برای مواجهه با بارندگی‌های پیش‌رو تأکید کرد.

او با اشاره به ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز فصل بارش‌ها، افزود: اجرای به‌موقع عملیات لایروبی و پاک‌سازی برکه‌ها و مسیر‌های هدایت آب، نقش مهمی در بهبود عملکرد این زیرساخت‌ها و کاهش احتمال بروز مشکلات ناشی از تجمع رسوبات و روان‌آب‌ها دارد.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر روند اجرای پروژه و تکمیل عملیات در زمان‌بندی مناسب تأکید کرد.

گفتنی است، تکمیل به‌موقع عملیات لایروبی برکه علی‌ابن‌حمزه (ع) در بوستان کوهستانی دراک با نظارت واحد فنی و عمرانی مدیریت ارتفاعات شهرداری شیراز، از تجمع رسوبات و اختلال در جریان روان‌آب‌ها پیشگیری کرده و عملکرد بهینه این زیرساخت را در مواجهه با بارندگی‌های فصلی تضمین می‌کند.

منبع: شهرداری شیراز 

برچسب ها: شهرداری شیراز ، ارتفاعات ، بارش ها ، لایروبی ، دراک
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