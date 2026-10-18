افزایش ۹۲ درصدی ترانزیت کالا از پایانه مرزی ماهیرود

باشگاه خبرنگاران جوان - ذاکر سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: پایانه مرزی ماهیرود به‌عنوان یکی از دروازه‌های مهم تجاری شرق کشور، نقش مؤثری در توسعه مناسبات اقتصادی با کشور‌های همسایه و تقویت جایگاه خراسان جنوبی در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی دارد و افزایش قابل توجه حجم ترانزیت و صادرات کالا از این مرز، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن در پشتیبانی از جریان تجارت منطقه‌ای است.

او افزود: طی شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۸۲۴ هزار تن کالای ترانزیتی از پایانه مرزی ماهیرود جابه‌جا شده که این میزان در قالب ۳۲ هزار و ۵۶۳ سفر انجام شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۲ درصد رشد داشته است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: بخش قابل توجهی از کالا‌های ترانزیتی عبوری از این پایانه شامل روغن، لوازم یدکی، شکر و گیاهان دارویی است که از مسیر بندرعباس وارد کشور شده و منشأ آنها کشور‌های امارات، اندونزی، هند و چین بوده است.

ذاکر با اشاره به ظرفیت صادراتی پایانه مرزی ماهیرود نیز بیان کرد: در همین مدت ۴۹۴ هزار و ۸۵۳ تن کالا از طریق این پایانه صادر شده که با انجام ۱۱ هزار و ۷۴ سفر، رشد بیش از ۵۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی عمده کالا‌های صادراتی از مرز ماهیرود را شامل سیمان، آهن‌آلات، کاشی و سرامیک و تره‌بار عنوان کرد و افزود: این کالا‌ها از مبادی مختلفی از جمله بیرجند، کارخانه‌های سیمان قاین و باقران و همچنین استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، یزد، کرمان و فارس به سمت پایانه مرزی ماهیرود حمل می‌شوند.

او با بیان اینکه رونق فعالیت‌های ترانزیتی و صادراتی در پایانه مرزی ماهیرود تنها به افزایش تردد کامیون‌ها محدود نمی‌شود، اظهار کرد: افزایش جریان کالا در این پایانه به معنای فعال‌تر شدن زنجیره‌ای از خدمات حمل‌ونقل، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، خدمات پایانه‌ای و فعالیت‌های وابسته به تجارت است و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد.

ذاکر ادامه داد: در حال حاضر ۷ شرکت و ۴ نمایندگی حمل‌ونقل بین‌المللی کالا در پایانه مرزی ماهیرود فعال هستند و در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر نیز ۲ شعبه فعالیت دارند که این ظرفیت، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های حمل‌ونقل برون‌مرزی در شرق کشور فراهم کرده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت بخش مسافری پایانه مرزی ماهیرود بیان کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری، ۸۰۰۱ مسافر به‌صورت پیاده وارد کشور و ۴۲۵۷ سافر پیاده از کشور خارج شده‌اند.

او با تأکید بر اینکه زیرساخت حمل‌ونقل یکی از ارکان اصلی توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه است، گفت: دیپلماسی حمل‌ونقل زمانی به یک ظرفیت واقعی اقتصادی تبدیل می‌شود که مسیر‌های ارتباطی، پایانه‌های مرزی و شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی بتوانند جریان مستمر و ایمن کالا و مسافر را پشتیبانی کنند.

ذاکر عنوان کرد: پایانه مرزی ماهیرود با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران و افغانستان و اتصال به شبکه حمل‌ونقل منطقه، می‌تواند نقش مهمی در تبدیل موقعیت جغرافیایی شرق کشور به یک مزیت اقتصادی ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که توسعه ترانزیت، افزایش صادرات و تسهیل تردد ناوگان بین‌المللی، علاوه بر تقویت مبادلات تجاری، زمینه‌ساز تعمیق روابط اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای خواهد بود.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی