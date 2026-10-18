افزایش ۹۲ درصدی ترانزیت کالا از پایانه مرزی ماهیرود

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به نقش راهبردی پایانه مرزی ماهیرود در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور، از ترانزیت بیش از ۸۲۴ هزار تن کالا از این پایانه در ۶ ماهه نخست سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ذاکر سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: پایانه مرزی ماهیرود به‌عنوان یکی از دروازه‌های مهم تجاری شرق کشور، نقش مؤثری در توسعه مناسبات اقتصادی با کشور‌های همسایه و تقویت جایگاه خراسان جنوبی در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی دارد و افزایش قابل توجه حجم ترانزیت و صادرات کالا از این مرز، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن در پشتیبانی از جریان تجارت منطقه‌ای است.

او افزود: طی شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۸۲۴ هزار تن کالای ترانزیتی از پایانه مرزی ماهیرود جابه‌جا شده که این میزان در قالب ۳۲ هزار و ۵۶۳ سفر انجام شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۲ درصد رشد داشته است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: بخش قابل توجهی از کالا‌های ترانزیتی عبوری از این پایانه شامل روغن، لوازم یدکی، شکر و گیاهان دارویی است که از مسیر بندرعباس وارد کشور شده و منشأ آنها کشور‌های امارات، اندونزی، هند و چین بوده است.

ذاکر با اشاره به ظرفیت صادراتی پایانه مرزی ماهیرود نیز بیان کرد: در همین مدت ۴۹۴ هزار و ۸۵۳ تن کالا از طریق این پایانه صادر شده که با انجام ۱۱ هزار و ۷۴ سفر، رشد بیش از ۵۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی عمده کالا‌های صادراتی از مرز ماهیرود را شامل سیمان، آهن‌آلات، کاشی و سرامیک و تره‌بار عنوان کرد و افزود: این کالا‌ها از مبادی مختلفی از جمله بیرجند، کارخانه‌های سیمان قاین و باقران و همچنین استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، یزد، کرمان و فارس به سمت پایانه مرزی ماهیرود حمل می‌شوند.

او با بیان اینکه رونق فعالیت‌های ترانزیتی و صادراتی در پایانه مرزی ماهیرود تنها به افزایش تردد کامیون‌ها محدود نمی‌شود، اظهار کرد: افزایش جریان کالا در این پایانه به معنای فعال‌تر شدن زنجیره‌ای از خدمات حمل‌ونقل، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، خدمات پایانه‌ای و فعالیت‌های وابسته به تجارت است و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد.

ذاکر ادامه داد: در حال حاضر ۷ شرکت و ۴ نمایندگی حمل‌ونقل بین‌المللی کالا در پایانه مرزی ماهیرود فعال هستند و در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر نیز ۲ شعبه فعالیت دارند که این ظرفیت، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های حمل‌ونقل برون‌مرزی در شرق کشور فراهم کرده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت بخش مسافری پایانه مرزی ماهیرود بیان کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری، ۸۰۰۱ مسافر به‌صورت پیاده وارد کشور و ۴۲۵۷ سافر پیاده از کشور خارج شده‌اند.

او با تأکید بر اینکه زیرساخت حمل‌ونقل یکی از ارکان اصلی توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه است، گفت: دیپلماسی حمل‌ونقل زمانی به یک ظرفیت واقعی اقتصادی تبدیل می‌شود که مسیر‌های ارتباطی، پایانه‌های مرزی و شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی بتوانند جریان مستمر و ایمن کالا و مسافر را پشتیبانی کنند.

ذاکر عنوان کرد: پایانه مرزی ماهیرود با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران و افغانستان و اتصال به شبکه حمل‌ونقل منطقه، می‌تواند نقش مهمی در تبدیل موقعیت جغرافیایی شرق کشور به یک مزیت اقتصادی ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که توسعه ترانزیت، افزایش صادرات و تسهیل تردد ناوگان بین‌المللی، علاوه بر تقویت مبادلات تجاری، زمینه‌ساز تعمیق روابط اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای خواهد بود.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی

برچسب ها: مرز ماهیرود ، ترانزیت کالا
خبرهای مرتبط
مرزبانان ماهیرود چشمان بیدار اقتصاد در مرز‌های شرقی
ماهیرود، پیشران تجارت شرق کشور در آستانه فعالیت شبانه روزی
رشد ۹۰ درصدی ترانزیت کالا از پایانه مرزی ماهیرود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
غربالگری شنوایی ۶ هزار و ۷۵۴ نوزاد در خراسان جنوبی؛ ۱۳ نوزاد دارای افت شنوایی شناسایی شدند
افزایش ۹۲ درصدی ترانزیت کالا از پایانه مرزی ماهیرود
آخرین اخبار
افزایش ۹۲ درصدی ترانزیت کالا از پایانه مرزی ماهیرود
غربالگری شنوایی ۶ هزار و ۷۵۴ نوزاد در خراسان جنوبی؛ ۱۳ نوزاد دارای افت شنوایی شناسایی شدند
از نشان ارادت تا پیشرفت در ساخت زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس