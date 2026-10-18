پلیس آمریکا اعلام کرد در پی ورود یک خودرو به محل برگزاری مسابقه فوتبال نوجوانان در ایالت کانزاس، دو نفر از جمله یک کودک کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس شهر ویچیتا در ایالت کانزاس اعلام کرد دو نفر روز شنبه در پی ورود یک خودرو به زمین فوتبال نوجوانان در مجموعه ورزشی استرایکر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته پلیس، راننده یک خودروی شورولت سیلورادو مشکی پس از این حادثه بازداشت شد.

آرون موزس، کاپیتان پلیس ویچیتا گفت: «مرگ دو نفر در محل حادثه تأیید شده و چندین نفر دیگر نیز آسیب دیده‌اند که به بیمارستان‌های منطقه منتقل شده‌اند.»

وی افزود خودروی دخیل در حادثه در محل باقی مانده و راننده آن در بازداشت پلیس است. به گفته این مقام پلیس، از جانب راننده بازداشت‌شده تهدید مستمری برای امنیت عمومی وجود ندارد.

انگیزه این حادثه و جزئیات بیشتر درباره چگونگی وقوع آن هنوز مشخص نشده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: پلیس آمریکا ، ورود خودرو به جمعیت
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