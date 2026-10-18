باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: امروز یکشنبه ۲۶ مهر و فردا دوشنبه در مناطق ساحلی و جلگه‌ای مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر، ارتفاعات استان با احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده همراه خواهد بود.

او افزود: از سه‌شنبه تا جمعه نیز به‌تناوب شاهد رگبار و رعدوبرق پراکنده و کاهش تدریجی دما در مازندران خواهیم بود.

غلامپور درباره وضعیت دریای مازندران در روز یکشنبه گفت: دریا دارای موج کوتاه است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب پیش‌بینی می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران