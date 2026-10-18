برآورد بیش از ۶۰ هزار برق غیرمجاز برق و درخواست نصب شمارشگر در استان تهران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از برآورد بیش از ۶۰ هزار برق غیرمجاز در این استان خبر داد و گفت: به دلیل محدودیت‌های موجود در واگذاری انشعاب و الزامات قانونی، تعدادی از مشترکان بدون انشعاب مجاز از برق استفاده می‌کردند که بحث ساماندهی این برنامه‌ها با اجرای طرح مهتاب در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: پس از شروع اجرای طرح مهتاب در استان تهران و ثبت نام از متقاضیان برای نصب شمارشگر، بیش از ۶۰ هزار درخواست به ثبت رسیده است که تلاش می‌کنیم با رعایت اولویت‌ها و ضوابط مربوط، نسبت به واگذاری شمارشگر و ساماندهی وضعیت متقاضیان اقدام کنیم.

محمودی با اشاره به اهمیت ساماندهی برق‌های غیرمجاز تصریح کرد: مدیریت مصرف و کاهش بار شبکه از اولویت‌های شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است و ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز نیز می‌تواند در بهبود مدیریت شبکه و توزیع مناسب برق مؤثر باشد.