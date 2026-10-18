خسارت ۱۴۰۰ میلیارد تومانی به شبکه و تأسیسات برق اصفهان در جنگ رمضان

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مرادی، یکشنبه ۲۶ مهر در آیین افتتاح ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان که در جریان جنگ رمضان تخریب شده بود، با اشاره به شرایط فعالیت نیرو‌های صنعت برق در دوران جنگ اظهار کرد: از روز‌های هفدهم و هجدهم، هنگامی که تأسیسات نیروی انتظامی مورد هدف قرار گرفت، چندین‌بار در محدوده شرکت توزیع برق استان اصفهان اصابت‌هایی رخ داد. با این حال، تلاش کردیم خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی افزود: در کنار شرایط دشوار ناشی از جنگ، با گرمای تابستان و موضوعات مختلف دیگری نیز مواجه بودیم، اما تلاش کردیم در هیچ لحظه‌ای خدمت‌رسانی متوقف نشود. در هر نقطه‌ای که اصابتی رخ می‌داد، همکاران ما در حوزه بهره‌برداری و بخش‌های مختلف، با در محل حضور پیدا می‌کردند و برای رفع مشکلات و برقراری مجدد شبکه برق تلاش می‌کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان بیان کرد: همکاران ما در بخش‌های مختلف، به‌ویژه نیرو‌های عملیاتی و بهره‌برداری، همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند. نیرو‌های امدادی و هلال‌احمر نیز از نخستین گروه‌هایی بودند که در محل حوادث حاضر می‌شدند. برقراری امنیت شبکه و پایداری تأمین برق، ازجمله موضوعاتی بود که در این شرایط اهمیت ویژه‌ای داشت و کارکنان ما برای تحقق این هدف، شبانه‌روز تلاش کردند.

مرادی گفت: همکاران ما در مسیر خدمت و جهاد روشنایی فعالیت کردند و در این راه، شهیدانی نیز تقدیم کردیم. این ایثارگری‌ها باید در تاریخ باقی بماند و نقش خانواده‌هایی که در این مسیر همراهی کردند نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرساخت‌های حیاتی کشور، ازجمله صنعت برق، در حوزه‌های مختلف نقش اساسی دارند و اهمیت این موضوع، مسئولیت و جایگاه کاری همکاران را نشان می‌دهد.

گستردگی شبکه برق در استان اصفهان

وی افزود: هفته گذشته نیز شهرستان جدیدی افتتاح شد و با شکل‌گیری فرمانداری شهرستان جدید، مسئولیت خدمت‌رسانی به این منطقه نیز بر عهده شرکت قرار گرفت. گستردگی جغرافیایی استان و پراکندگی شبکه، ظرفیت و مسئولیت عملیاتی قابل‌توجهی را به شرکت تحمیل می‌کند. در سطح استان بیش از ۴۴ هزار کیلومتر شبکه برق داریم که حدود ۲۲ هزار کیلومتر آن شبکه فشار ضعیف و حدود ۲۳ هزار کیلومتر نیز شبکه ۲۰ کیلوولت است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: فاصله غربی‌ترین تا شرقی‌ترین نقطه استان حدود ۸۵۰ کیلومتر است. از یک‌سو با مناطق بیابانی و از سوی دیگر با مناطق کوهستانی و مرتفع مواجه هستیم. پیمودن این مسیر در یک روز، با توجه به فاصله‌ها و پراکندگی مناطق، حدود هشت تا ۹ ساعت زمان می‌برد. اصفهان استانی چهارفصل است و هم‌زمان با شرایط گرم و بیابانی در بخش‌هایی از استان، در مناطق دیگر با یخبندان، سرما و شرایط اقلیمی متفاوت مواجه هستیم. این تنوع آب‌وهوایی، مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از شبکه برق را دشوارتر می‌کند.

سهم صنعت و کشاورزی از مصرف برق استان

مرادی یادآور شد: اصفهان استانی صنعتی و کشاورزی است و همین موضوع بر الگوی مصرف برق تأثیر می‌گذارد. بیش از ۲۲ درصد مصرف برق استان در بخش کشاورزی، حدود ۴۶ درصد در بخش صنعت و حدود ۲۰ درصد در بخش خانگی و تجاری انجام می‌شود و سایر بخش‌ها نیز سهمی از مصرف برق دارند. استان اصفهان بیش از ۸۵ شهر دارد و خدمت‌رسانی به این گستره جغرافیایی، با توجه به تنوع بخش‌های مصرف‌کننده و پراکندگی شبکه، نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری مستمر است.

وی ادامه داد: تلاش کرده‌ایم با استفاده از الگو‌های تعاملی، همکاری مؤثرتری با صنایع داشته باشیم و سامانه‌هایی را با همراهی خود آنها راه‌اندازی کنیم. برای نخستین‌بار در کشور، سامانه‌ای با همکاری و همراهی صنایع راه‌اندازی شده است که مدیریت بار شهرک‌های صنعتی استان را در سناریو‌های مختلف امکان‌پذیر می‌کند.

تلاش شبانه‌روزی برای بازسازی خسارت‌های جنگ

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان تأکید کرد: در شرایط جنگ و تنش قرار داشتیم و استان‌های اصفهان و تهران در زمره استان‌هایی بودند که بیشترین حملات را تجربه کردند. با وجود این شرایط، تلاش کردیم استان بتواند روی پای خود بایستد و در نقاط مختلفی که با درگیری و مشکل مواجه بودند، بدون ایجاد زحمت مضاعف برای مردم، امور را مدیریت کنیم.

مرادی گفت: با تکیه بر ظرفیت همکاران و تلاش شبانه‌روزی آنان، سعی کردیم در سریع‌ترین زمان ممکن، برق مناطق آسیب‌دیده را برقرار کنیم. خسارت‌های جدی به شبکه، تأسیسات و تجهیزات مختلف وارد شد و میزان این خسارت‌ها بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما تأمین و پایداری برق را از وظایف اصلی خود می‌دانیم.

وی با اشاره به بازسازی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان افزود: از اردیبهشت، عملیات جدی بازسازی این ساختمان آغاز شد و در مدت حدود پنج تا شش ماه، بازسازی کامل آن به انجام رسید. تأسیسات مرتبط با مدیریت مصرف و مدیریت انرژی نیز آسیب سنگینی دیده بودند که بازسازی آنها نیز به‌طور کامل انجام شد. تلاش کردیم این مجموعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط مناسب بازگردد تا فضایی شایسته برای فعالیت همکاران فراهم شود و بتوانیم وظیفه خود را در خدمت‌رسانی به مردم با آمادگی بیشتری دنبال کنیم.

انتقال بخشی از مجموعه به ساختمان مجاور

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای بازسازی و بهره‌برداری از ساختمان‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: در مراسم امروز، برنامه افتتاح و بازسازی ساختمان را اعلام می‌کنیم. ساختمان مجاور نیز در این فرایند مورد توجه قرار گرفت و با توجه به شرایط موجود، آن را برای استفاده مجموعه آماده کردیم. در جریان بازسازی، مجموعه معاونت خدمات مشترکان و بخش فروش و خدمات مشترکان را به ساختمان مجاور انتقال دادیم تا فعالیت‌های این بخش‌ها ادامه پیدا کند. همچنین با توجه به شرایط و برای گرامی‌داشت این رویداد، نام‌گذاری ساختمان نیز انجام شده است.

مرادی توضیح داد: پس از این جلسه، برنامه‌های مربوط به افتتاح و بازسازی ساختمان را نیز پیگیری خواهیم کرد. همچنین افتتاح برق‌رسانی به روستای سیزا در منطقه فریدون‌شهر از دیگر برنامه‌های امروز است. منطقه موردنظر از نظر جغرافیایی و شرایط اجرایی، منطقه‌ای ویژه است. در این محدوده، عملیات توسعه شبکه انجام شده و نصب ترانسفورماتور نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین اقداماتی در حوزه بهینه‌سازی مصرف برق و طرح جهاد بهینه‌سازی انجام شده است.

وی یادآور شد: این طرح با اعتباری بالغ‌بر حدود ۲۵۰ میلیارد تومان و با حضور مسئولان استان، نمایندگان دستگاه‌های مختلف و مسئولان مرتبط برگزار می‌شود. مظلومیت همکاران ما در بسیاری از مواقع دیده نمی‌شود. این عزیزان روی تیر‌ها و در ارتفاع کار می‌کنند و در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که کوچک‌ترین اختلال یا اشتباه می‌تواند جان آنها را به خطر بیندازد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: کار این نیرو‌ها تخصصی و بسیار خطرناک است و آنان در شرایطی فعالیت می‌کنند که حفظ ایمنی و دقت در انجام عملیات اهمیت حیاتی دارد. همکاران ما در چنین شرایطی، با وجود خطر‌های موجود، برای برقراری برق و خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند.