مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از آغاز برداشت رتون برنج در پنج‌هزار هکتار از شالیزار‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به جایگاه بابل در تولید برنج کشور، گفت: این شهرستان ۴۵ هزار و ۱۵۰ هکتار اراضی کشت برنج دارد و پرورش رتون در پنج‌هزار هکتار و کشت مجدد در ۳۰ هزار هکتار از شالیزار‌ها انجام می‌شود.

او افزود: پس از برداشت محصول کشت اول، برداشت رتون برنج از ۲۰ مهرماه، در شالیزار‌های شهرستان آغاز شده است. بر اساس بررسی‌های میدانی، عملکرد فعلی در نقاط مختلف بابل بیش از ۲۲۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد می‌شود.

شهیدی‌پور با بیان اینکه بابل از مناطق شاخص کشور در تولید برنج است، گفت: تداوم کشت دوم و پرورش رتون، بهره‌گیری بهتر از ظرفیت اراضی شالیزاری و افزایش تولید در واحد سطح را دنبال می‌کند؛ البته مدیریت مصرف آب و رعایت توصیه‌های فنی برای حفظ کمیت و کیفیت محصول اهمیت دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در پایان افزود: تولید رتون، با استفاده از ظرفیت باقی‌مانده پس از برداشت کشت اول، می‌تواند به افزایش درآمد شالیکاران و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان کمک کند. حمایت فنی و ترویجی از کشاورزان و انتقال توصیه‌های کارشناسی نیز برای کاهش هزینه‌های تولید، مدیریت بهینه منابع و پایداری این شیوه کشت ضروری است.

برچسب ها: برداشت برنج ، شالیزارهای مازندران
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