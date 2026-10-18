باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در متن پیام دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به این است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

درخشش غرورآفرین جوانان برومند ایران اسلامی در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی امید‌های جهان در لاس‌وگاس و کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز در پنج وزن نخست این مسابقات، موجب افتخار و خرسندی ملت بزرگ ایران شد.

این موفقیت ارزشمند را به قهرمانان عزیز، مربیان، کادر فنی و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گویم و از تلاش و همت این جوانان افتخارآفرین قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، سرمایه‌گذاری بر استعداد‌های جوان و تقویت روحیه پهلوانی، خودباوری و تلاش، زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های ملی و دستیابی به قله‌های بلندتر در عرصه ورزش قهرمانی است. این افتخارآفرینی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش ایران و نسل جوانی است که با اراده و شایستگی، نام ایران را در میادین جهانی سربلند می‌کند.

امیدوارم شاهد تداوم موفقیت‌های فرزندان ایران و اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور»

انتهای پبام