مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان تأکید کرد: اداره کل محیط زیست کردستان، در برخی از پرونده های تخلفات محیط زیستی، استفاده از «احکام سبز» به عنوان جایگزین مجازات‌های حبس، برای جبران خسارات وارده به محیط زیست استقبال می کند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسابهرامی-  فرزاد زندی با اشاره به اینکه این احکام با هدف اصلاح رفتار متخلفان و مشارکت آن‌ها در حفظ اکوسیستم صادر می‌شود، توضیح داد که متخلفانی که سابقه کیفری ندارند، به‌جای زندان، موظف به انجام فعالیت‌های عملیاتی نظیر کاشت نهال، ساخت آبشخور برای حیات‌وحش، پاکسازی مناطق طبیعی و همکاری با محیط‌بانان می‌گردند.

وی با ارائه گزارش عملکرد واحد حقوقی این اداره‌کل در شش‌ماهه نخست سال جاری، از روند پیگیری پرونده‌های مختلف محیط‌زیستی خبر داد.

زندی ادامه داد: که در این مدت، ۴۵ پرونده مربوط به شکار و صید، ۴۲ پرونده تخریب و ۹ پرونده تعلیف غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در پی اقدامات نظارتی، ۹ پرونده در خصوص قطع درختان و ۷ پرونده مربوط به آلودگی‌های محیط‌زیستی به ثبت رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان با اشاره به اهمیت پایش فضای مجازی در برخورد با سوداگران حیات‌وحش، تأکید کرد که ۷ پرونده از طریق رصد فضای مجازی شناسایی شده است. 

وی در ادامه افزود که در این بازه زمانی، ۱۱ اخطاریه قانونی صادر شده و در نهایت، ۱۶ حکم سبز توسط قضات صادر شده است که نشان‌دهنده تمرکز دستگاه قضا بر جایگزینی مجازات‌های بدنی با فعالیت‌های خدماتی در حوزه محیط‌ زیست است.

برچسب ها: کردستان ، احکام سبز ، محیط زیست
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