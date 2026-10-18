باشگاه خبرنگاران جوان - سرکوب اعتراضات مربوط به حجاب در جمهوری آذربایجان، صرفاً مقررات مدرسه یا حتی گرایش‌های سکولار حکومت علی‌اف نیست، بلکه به نگرانی‌های گسترده‌تر حکومت آذربایجان درباره نقش دین در جامعه مربوط می‌شود که می‌تواند موازنه ژئوپلیتیک در منطقه را به ضرر حکومت مستقر در باکو تغییر دهد.

اعتراضات به ممنوعیت پوشش اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد و طبق گزارش‌ها تاکنون ۲۰۰ معترض به این تصمیم بازداشت شده‌اند. وخامت اوضاع به گونه‌ای است که عفو بین‌الملل هم به آن واکنش نشان داده و با محکوم کردن محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دانش‌آموزان محجبه، خواستار لغو این مقررات، بازگشت دانش‌آموزان و معلمان محروم‌شده به مدارس و آزادی فوری معترضان بازداشتی شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که محروم کردن دختران از ورود به کلاس‌های درس به دلیل پوشیدن حجاب، تبعیض‌آمیز است و حقوق آنان برای تحصیل، آزادی دین و آزادی بیان را نقض می‌کند. روزنامه «د نشنال»، در گزارشی که دیروز منتشر کرد، به نقل از واصف حسینوف، رئیس یکی از بخش‌های مرکز دولتی تحلیل روابط بین‌الملل آذربایجان، نوشت که مقررات جدید مدارس، اقدامی در برابر تلاش‌های ایران برای گسترش ایدئولوژی مذهبی است. حتی برخی دیدگاه‌ها آن را به چالش ژئوپلیتیک با ترکیه هم ربط می‌دهند.

گزارش رویترز در ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) هم شاهد مهم دیگر است. پس از آنکه اوکتای سارال، مشاور رئیس‌جمهور ترکیه، محروم کردن دانش‌آموزان محجبه از تحصیل را غیرقابل‌قبول خواند، حزب حاکم آذربایجان انتقاد او را «پوپولیستی و غیرمسئولانه» توصیف کرد و ترکیه را از مداخله در سیاست آموزشی این کشور برحذر داشت. حزب حاکم تأکید کرد که اصل «یک ملت، دو دولت» به معنای حق تحمیل دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک از سوی یکی از دو کشور نیست.

تکیه به اسرائیل

«باکو به میزبانی برای رایزنی‌های سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل با طرف‌های منطقه‌ای تبدیل شده است.» این توصیفی است که روزنامه عبری‌زبان معاریو در حاشیه سفر اخیر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان در این رابطه داشته است.

در بخشی از این گزارش آمده است آذربایجان که به‌عنوان یک قدرت متوسط مطرح شده است، در کنار حفظ روابط نزدیک با ترکیه، بحرین، امارات متحده عربی و دیگر کشور‌های اسلامی، روابط نزدیکی نیز با اسرائیل دارد. توانایی این کشور در تعامل با دولت‌هایی که منافع متعارضی دارند، آن را به مکانی مناسب برای برگزاری مذاکرات حساس تبدیل کرده است. به عبارتی، باکو همان‌طور که خود را با تهران و آنکارا درگیر چالش می‌کند، هم‌زمان به تل‌آویو نزدیک می‌شود.

اقدامات شدید علیه معترضان

از زمان اجرای ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان، تاکنون، گزارش‌ها حاکی از بازداشت‌های هدفمند و ناپدید شدن برخی فعالان است: «شهریار حسینوا»، مادر یک دانش‌آموز، پس از اعتراض به جلوگیری از ورود دخترش به مدرسه در باکو، بازداشت و به گفته همسرش، بدون ارائه اتهام رسمی، به چهار ماه حبس محکوم شده است.

«ایلکین حسینوف»، فعالی که یک پلتفرم آنلاین رایگان برای اتصال معلمان داوطلب به کودکان محروم از تحصیل از جمله به دلیل حجاب راه‌اندازی کرده بود، پس از خروج از منزل خود در باکو، ناپدید شده است. افرادی مانند «گودرات عبدالله‌یف» به دلیل انتشار پستی در تیک‌تاک، به ۲۵ روز بازداشت اداری و «رافائل حسین‌زاده» به دلیل نوشتن شعار «آزادی برای حجاب!» روی دیوار یک مدرسه، به ۳۰ روز بازداشت محکوم شده‌اند. هم‌زمان با اعمال فضای خفقان، دسترسی به پلتفرم‌های اینستاگرام، تیک‌تاک و ایکس با اختلال گسترده مواجه شده است.

منبع: روزنامه جوان