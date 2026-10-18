باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام دولت اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن کارت‌های آزاد با هدف شفافیت در توزیع بنزین، ثبت اطلاعات سوخت گیری و کاهش استفاده بدون هویت از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در حال اجراست. بر این اساس رانندگان باید برای ارسال رمز سوخت‌گیری مبلغ هزار تومان پرداخت کنند.

پرداخت این مبلغ برای رانندگان ابهاماتی را به وجود آورد و از مسئولان درخواست رسیدگی کردند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام به تازگی بعد از گران کردن بنزین، از مردم برای استفاده از کارت سوخت جایگاه برای بنزین آزاد، درخواست کارت بانکی می‌کنند و مبلغ هزار تومان از حساب فرد در ازای ارسال کد جهت استفاده از کارت سوخت کسر می‌شود! جدای از اینکه این کار درست بعد از گرانی بنزین توهین و دزدی آشکار از جیب ملت است، موجب کندی روند سوخت گیری و ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌ها نیز شده است. خواهشنمدم صدای ما را به گوش مسئولان برسانید تا این مشکل هر چه زودتر برطرف شود. با سپاس از زحمات شما

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