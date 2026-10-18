باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - موج جدیدی از اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی روز شنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک با درگیری‌های پراکنده میان معترضان و پلیس همراه شد.

این ناآرامی‌ها پس از آن آغاز شد که پلیس به دلیل مجوز نداشتن راهپیمایی، مانع حرکت جمعیتی متشکل از چند صد دانش‌آموز و دانشجو شد.

معترضان از متفرق شدن خودداری کردند و ترقه و بطری به سوی نیرو‌های پلیس پرتاب کردند. پلیس برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد.

با رسیدن نیرو‌های کمکی پلیس، جمعیت به گروه‌های کوچک‌تری تقسیم شد که در مسیر‌های مختلف پراکنده شدند. پس از این درگیری‌ها، سطل‌های زباله واژگون‌شده، دوچرخه‌های شکسته و اسکوتر‌های آسیب‌دیده در محل باقی ماندند.

منبع: خبرگزاری تاس