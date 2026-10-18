تیم آینده سازان، فاتح مسابقات رده سنی زیر ۱۲ سال مدارس فوتبال شهرستان بابلسر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رقابت‌های رده سنی زیر ۱۲ سال مدارس فوتبال شهرستان بابلسر با حضور ۶ تیم برگزار شد که در پایان تیم آینده سازان به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های شهدا و شاهین خزر به ترتیب دوم و سوم شدند.

آینده سازان، شاهین خزر، شهدا الف، دامیار، اتحاد و شهدا ب، تیم‌های شرکت کننده بودند که مرحله مقدماتی را در زمین شماره ۲ ورزشگاه سردار شهید کاظم علیزاده به صورت دوره‌ای در ۲ گروه ۳ تیمی برگزار کردند.

به تیم‌های اول تا سوم رقابت‌های رده سنی زیر ۱۲ سال مدارس فوتبال شهرستان بابلسر، جام و مدال اهدا شد.

تیم آینده سازان با قهرمانی در رقابت‌های رده سنی زیر ۱۲ سال مدارس فوتبال شهرستان بابلسر، جواز صعود به مسابقات زیرگروه استان مازندران را کسب کرد.

برچسب ها: مسابقات فوتبال ، لیگ فوتبال
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