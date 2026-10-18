تیم آینده سازان، فاتح مسابقات رده سنی زیر ۱۲ سال مدارس فوتبال شهرستان بابلسر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رقابت‌های رده سنی زیر ۱۲ سال مدارس فوتبال شهرستان بابلسر با حضور ۶ تیم برگزار شد که در پایان تیم آینده سازان به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های شهدا و شاهین خزر به ترتیب دوم و سوم شدند.

آینده سازان، شاهین خزر، شهدا الف، دامیار، اتحاد و شهدا ب، تیم‌های شرکت کننده بودند که مرحله مقدماتی را در زمین شماره ۲ ورزشگاه سردار شهید کاظم علیزاده به صورت دوره‌ای در ۲ گروه ۳ تیمی برگزار کردند.

به تیم‌های اول تا سوم رقابت‌های رده سنی زیر ۱۲ سال مدارس فوتبال شهرستان بابلسر، جام و مدال اهدا شد.

تیم آینده سازان با قهرمانی در رقابت‌های رده سنی زیر ۱۲ سال مدارس فوتبال شهرستان بابلسر، جواز صعود به مسابقات زیرگروه استان مازندران را کسب کرد.