تلویزیون دولتی پاکستان از استفاده نیروهای مسلح این کشور از تسلیحات سنگین در واکنش به تیراندازی در منطقه مرزی کرم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تلویزیون دولتی پاکستان، «آر‌تی‌وی»، گزارش داد نیرو‌های مسلح این کشور در واکنش به تیراندازی از سمت افغانستان در مناطق مرزی، از تسلیحات سنگین استفاده کردند.

این شبکه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نیرو‌های مسلح پاکستان در پاسخ به تیراندازی تحریک‌نشده اعضای طالبان افغانستان در منطقه کرم، با استفاده از تسلیحات سنگین واکنش نشان دادند.»

بر اساس این گزارش، شماری از استحکامات در سمت افغانستان در جریان این حملات منهدم شده است.

پیش‌تر، شبکه تلویزیونی «طلوع نیوز» افغانستان به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده بود که درگیری‌های مسلحانه‌ای در مرز افغانستان و پاکستان رخ داده و دست‌کم هفت نظامی پاکستانی کشته و شش نفر دیگر زخمی شده‌اند.

جزئیات مستقلی درباره تلفات و میزان خسارات ناشی از این درگیری‌ها منتشر نشده است.

منبع: تاس

برچسب ها: مرز افغانستان و پاکستان ، درگیری مسلحانه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
اینا دیگه چه مرگشونه؟؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
به نظر من این ضد هوایی های دستی را باید کنترل از راه دور کنند تا اپراتور آن بتواند از فاصله ای آن را استفاده و نشانه گیری و شلیک کند در موقع تهاجمات.
۰
۱
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