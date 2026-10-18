مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از تدوین طرح عملیاتی جهاد تبیین در چهار محور ایران قوی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، نقشه‌های شکست‌خورده دشمن و زیست عفیفانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ علی‌اصغر دریایی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با حضور حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، استاندار کردستان و نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به ضرورت تقویت جریان جهاد تبیین اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان از ابزار‌های رسانه‌ای، شایعه‌پراکنی، تحریف واقعیت‌ها و روایت‌سازی‌های مجازی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کنند، شناخت رسانه و توانایی پاسخ‌گویی به شبهات اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: جهاد تبیین در فضای دیجیتال تنها به بیان حقیقت محدود نمی‌شود، بلکه تشخیص اطلاعات معتبر از غیرمعتبر و شناخت سازوکار رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.

دریایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جهاد تبیین گفت: با وجود تلاش دستگاه‌ها، نهاد‌ها و گروه‌های مردمی، برای افزایش اثربخشی این اقدامات باید شبکه‌ای منسجم شکل بگیرد و تولید محتوای جذاب و استمرار فعالیت‌های تبیینی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: طرح عملیاتی جهاد تبیین استان با توجه به ظرفیت‌های بومی در چهار محور تدوین شده است که هویت ایرانی ـ اسلامی و ایران قوی، تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی، معرفی نقشه‌های شکست‌خورده دشمن و زیست عفیفانه را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: تلاش شده است برای این محور‌ها محتوای مناسب و اثرگذار تولید شود تا گروه‌های سنی و اقشار مختلف جامعه بتوانند از آن استفاده کنند.

دریایی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های رویداد اربعین اشاره کرد و گفت: اربعین علاوه بر آثار معنوی و تقویت باور‌های دینی، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی کردستان، توسعه زیرساخت‌ها و جذب گردشگر است.

وی با تأکید بر نقش همدلی میان مذاهب در برگزاری این رویداد افزود: حضور مشترک برادران اهل سنت و تشیع در موکب‌های خدمت‌رسانی به زائران، جلوه‌ای از وحدت مردم کردستان است که می‌تواند پیام همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز را به دیگر نقاط کشور و جهان منتقل کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در استان پرداخت و اظهار کرد: در این نمایشگاه ۲ هزار و ۷۰ ناشر داخلی، ۱۲ ناشر از استان و ۹ ناشر خارجی حضور داشتند و در کنار عرضه کتاب، برنامه‌های فرهنگی، هنری و تخصصی متنوعی برگزار شد.

دریایی با اشاره به برگزاری روز‌های فرهنگ و هنر شهرستان‌ها، کارگاه‌های تخصصی و پنل‌های علمی با مشارکت دانشگاه‌های استان بیان کرد: با وجود برگزاری نمایشگاه در شهریورماه و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، نزدیک به ۲۰ هزار جلد کتاب از ناشران داخلی و حدود ۷ هزار جلد کتاب از ناشران خارجی به فروش رسید.

وی این میزان فروش را نشان‌دهنده استقبال مردم کردستان از کتاب و جایگاه فرهنگ مطالعه در خانواده‌های استان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت برنامه‌های فرهنگی و هنری برای تقویت آگاهی عمومی و تبیین ارزش‌ها تأکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، جهاد تبیین ، ارشاد اسلامی
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