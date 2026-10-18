باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنفشه همدانی، مدیر گروه الکترونیک قدرت پژوهشگاه نیرو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این آزمایشگاه به‌عنوان نخستین آزمایشگاه تخصصی در حوزه تست اینورتر‌های فتوولتائیک در کشور به بهره‌برداری می‌رسد و انجام آزمون‌های استاندارد برای انواع اینورتر‌های فتوولتائیک را بر عهده خواهد داشت.

او افزود: در سال‌های اخیر، صنعت فتوولتائیک در کشور توسعه چشمگیری داشته است و یکی از چالش‌های عمده و گلوگاه‌های این صنعت، نبود آزمایشگاه مرجع تخصصی برای انجام آزمون‌ها در کشور بود که خوشبختانه با حمایت سیاست‌گذاران و به همت پژوهشگاه نیرو، این آزمایشگاه افتتاح و راه‌اندازی شد و آماده بهره‌برداری و خدمت‌رسانی به صنعت برق خواهد بود.

همدانی ادامه داد: در این آزمایشگاه، انواع آزمون‌های تخصصی برای اینورتر‌های نیروگاهی، تجاری و خانگی قابل انجام است تا بتوانیم از کیفیت محصولات اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه، افزایش طول عمر محصولات، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و بهبود کیفیت را شاهد باشیم.

مدیر گروه الکترونیک قدرت پژوهشگاه نیرو در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت اینورتر و عملکرد آن اظهار کرد: در یک نیروگاه خورشیدی، اجزای مختلفی وجود دارد که شاید بتوان گفت دو مورد از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بخش‌های آن، پنل‌های فتوولتائیک و اینورتر هستند.

او توضیح داد: اینورتر عملاً توان تولیدی پنل‌ها را که به‌صورت برق مستقیم (DC) است، به برق متناوب (AC) قابل اتصال به شبکه سراسری و قابل استفاده برای مصرف‌کنندگان تبدیل می‌کند.

همدانی با تأکید بر اهمیت کیفیت اینورتر‌ها گفت: از نظر خرابی، تأثیر بر بازگشت سرمایه و طول عمر نیروگاه، اینورتر بیشترین تأثیرگذاری را دارد؛ بنابراین، بررسی اولیه کیفیت محصولات و ارزیابی قابلیت اطمینان آنها از نظر افزایش طول عمر نیروگاه، بسیار حائز اهمیت است.