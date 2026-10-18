مسابقات کراسفیت ساحلی قهرمانی کشور به میزبانی بابلسر برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - فیض الله ملک‌تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر گفت: مسابقات کراسفیت ساحلی قهرمانی کشور به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش در بابلسر برگزار می‌شود.

او افزود: این رقابت‌ها به مدت ۲ روز، بیست و نهم و سی‌ام مهرماه در ساحل پارکینگ نهم ساحلی بابلسر برپا خواهد شد.

ملک تبار در ادامه گفت: ۱۲۴ ورزشکار در مسابقات کراسفیت ساحلی قهرمانی کشور در ۲ بخش انفرادی و تیمی باهم رقابت می‌کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر افزود: مسابقات بخش انفرادی و حرفه‌ای با شرکت ۳۱ ورزشکار و رقابت‌های بخش بخش با حضور ۹۳ ورزشکار برگزار می‌شود.

او در پایان گفت: تیم‌های مازندران، تهران، البرز، اصفهان، کرمانشاه و خراسان رضوی از مدعیان رضوی از مدعیان قهرمانی مسابقات کراسفیت ساحلی قهرمانی کشور هستند.

برچسب ها: مسابقات کراسفیت ، کراسفیت کاران
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