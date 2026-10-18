درخواست استاندار کردستان برای تأسیس بنیاد زبان و ادبیات کردی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی- آرش زره‌تن لهونی در جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان با حضور حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از مسئولان، با اشاره به پیگیری این موضوع در نشست سال گذشته شورای فرهنگ عمومی گفت: پیشنهاد راه‌اندازی بنیاد زبان و ادبیات کردی در آن جلسه مطرح و به‌عنوان مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان برای پیگیری به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی کردستان افزود: در سال‌های اخیر، با هدایت نماینده ولی‌فقیه در استان و همراهی مجموعه‌های فرهنگی، رویداد‌های متعددی در حوزه فرهنگ برگزار شده و تلاش شده است با وجود محدودیت‌های اعتباری، این برنامه‌ها تداوم داشته باشند و رویداد‌های جدیدی نیز به تقویم فرهنگی استان اضافه شوند.

استاندار کردستان، راه‌اندازی بنیاد زبان و ادبیات کردی را از مطالبات جامعه فرهنگی استان برشمرد و اظهار کرد: انتظار داریم با مساعدت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجوز این بنیاد در نخستین فرصت صادر و به استان ابلاغ شود تا امکان راه‌اندازی آن فراهم شود.

زره‌تن لهونی با اشاره به دیدار سال گذشته مسئولان استان با غلامعلی حدادعادل برای پیگیری این موضوع، ابراز امیدواری کرد که در سفر بعدی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به کردستان، زمینه افتتاح و آغاز فعالیت این بنیاد فراهم شده باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأسیس این بنیاد را در راستای اهداف برنامه عملیاتی جهاد تبیین شورای فرهنگ عمومی استان دانست و گفت: تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، وحدت و همزیستی اقوام و مذاهب، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و ارتقای امید و مشارکت اجتماعی از محور‌های اصلی این برنامه است.

استاندار کردستان تأکید کرد: راه‌اندازی بنیاد زبان و ادبیات کردی می‌تواند در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش امید در جامعه نقش‌آفرین باشد و از همین رو، انتظار می‌رود این موضوع با مساعدت شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولویت پیگیری قرار گیرد.

ظرفیت‌های فرهنگی و علمی کردستان در خدمت جهاد تبیین قرار گیرد

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی استان، بر استفاده از توانمندی گروه‌های مختلف اجتماعی برای تقویت جهاد تبیین و روشنگری تأکید کرد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی نیز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان ، ضمن قدردانی از حضور مسئولان و مهمانان این نشست، ابراز امیدواری کرد که این جلسه زمینه‌ساز بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و رهنمودهای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

وی با اشاره به شرایط کردستان در هفته نخست جنگ رمضان اظهار کرد: استان در آن روزها بیش از ۶۰ تا ۷۰ مرتبه هدف حمله قرار گرفت و در کنار آسیب به زیرساخت‌ها، مراکزی از جمله صداوسیما و برخی ادارات نظامی و امنیتی نیز مورد اصابت قرار گرفتند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: با وجود حجم حملات و خسارت‌های واردشده، مدیریت صورت‌گرفته در استان و تدابیر شورای تأمین به کنترل شرایط و حفظ آرامش عمومی کمک کرد. همچنین در وقایع دی‌ماه نیز با برنامه‌ریزی و تلاش مسئولان، شرایط استان مدیریت شد.

پورذهبی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی استان گفت: کردستان حدود یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر جمعیت دارد که ۳۴۰ هزار نفر از آنان دانش‌آموز هستند. همچنین بیش از ۴۰ هزار دانشجو، یک‌هزار و ۲۰۰ عضو هیئت علمی و ۲۵ هزار نفر از جامعه فرهنگیان در استان فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و آموزشی ادامه داد: دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی و حوزه‌های علمیه از مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند در تبیین مسائل و افزایش آگاهی عمومی نقش مهمی داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین فعالان مدنی، ورزشکاران، هنرمندان، بازیگران، نوازندگان، موسیقی‌دانان، کارگردانان و فعالان صنایع دستی را از ظرفیت‌های اثرگذار استان دانست و بر ضرورت توجه به نقش آنان در برنامه‌های فرهنگی و روشنگری جامعه تأکید کرد.

پورذهبی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف جهاد تبیین باید از ظرفیت‌های متنوع استان استفاده کرد و زمینه مشارکت گروه‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی را در این مسیر فراهم ساخت.