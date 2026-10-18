باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسه صبح امروز برگزار شد. در این آئین علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: ورزش نه تنها برای سلامت جسمانی، بلکه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تربیتی و اخلاقی برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان شناخته می‌شود. میدان ورزش، بهترین فضا برای تمرین ارزش‌هایی چون ایثار، همکاری، دوستی و تلاش است.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید این وزارتخانه افزود: «ما بر دو محور اصلی ورزش همگانی و المپیادهای درون‌مدرسه‌ای تمرکز کرده‌ایم. هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مدارس را به کانون‌های ورزشی محلات تبدیل کنیم تا این فضاها در ساعات غیر از کلاس، در اختیار دانش‌آموزان و عموم مردم قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از پیشرفت در حوزه زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: طرح طراحی و احداث نزدیک به ۶۰۰۰ فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن با حضور ریاست جمهوری افتتاح شده است. علاوه بر این، با همکاری سازمان‌های ورزشی، برنامه‌ای ویژه برای کشف استعدادهای ورزشی در دوره متوسطه اول تدوین شده تا هر دانش‌آموز بتواند در رشته‌ای که با آن علاقه دارد، فعالیت کند و استعدادهای برتر نیز شناسایی و پرورش یابند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت پیوند میان دانش، اخلاق و سلامت، بر ضرورت هم‌افزایی برای پرورش ورزشکاران قهرمان و پهلوان تأکید کرد. وی با یادآوری آموزه‌های دینی و رهبری، گفت: «ما باید همواره شعار “تحصیل، تهذیب و ورزش” را به عنوان مثلث سعادت و سلامت انسان در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به پتانسیل بالای رشته‌های سنتی، از فعالیت‌های کانون‌های ورزشی پهلوانی در مدارس تمجید کرد و آن‌ها را ظرفیت‌هایی استراتژیک برای مدارس دانست. وزیر آموزش و پرورش در نهایت با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان، آن‌ها را به بهره‌گیری از استعدادهای خود به عنوان «گنجینه‌های ملی» فراخواند و افزود: برای تبدیل شدن به دانش‌آموزان مؤثر و توانمند که مایه افتخار خانواده و جامعه باشند، باید در کنار تلاش علمی، به سلامت جسمانی و تقویت روحیه نیز توجه ویژه‌ای داشت.

در پایان این مراسم مشعل المپیاد درون مدرسه‌ای توسط یکی از دانش‌آموزان دبستان رازی روشن شد.