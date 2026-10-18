وزیر آموزش و پرورش از برنامه‌های توسعه زیرساختی در مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسه صبح امروز برگزار شد. در این آئین علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: ورزش نه تنها برای سلامت جسمانی، بلکه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تربیتی و اخلاقی برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان شناخته می‌شود. میدان ورزش، بهترین فضا برای تمرین ارزش‌هایی چون ایثار، همکاری، دوستی و تلاش است.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید این وزارتخانه افزود: «ما بر دو محور اصلی ورزش همگانی و المپیادهای درون‌مدرسه‌ای تمرکز کرده‌ایم. هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مدارس را به کانون‌های ورزشی محلات تبدیل کنیم تا این فضاها در ساعات غیر از کلاس، در اختیار دانش‌آموزان و عموم مردم قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از پیشرفت در حوزه زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: طرح طراحی و احداث نزدیک به ۶۰۰۰ فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن با حضور ریاست جمهوری افتتاح شده است. علاوه بر این، با همکاری سازمان‌های ورزشی، برنامه‌ای ویژه برای کشف استعدادهای ورزشی در دوره متوسطه اول تدوین شده تا هر دانش‌آموز بتواند در رشته‌ای که با آن علاقه دارد، فعالیت کند و استعدادهای برتر نیز شناسایی و پرورش یابند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت پیوند میان دانش، اخلاق و سلامت، بر ضرورت هم‌افزایی برای پرورش ورزشکاران قهرمان و پهلوان تأکید کرد. وی با یادآوری آموزه‌های دینی و رهبری، گفت: «ما باید همواره شعار “تحصیل، تهذیب و ورزش” را به عنوان مثلث سعادت و سلامت انسان در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به پتانسیل بالای رشته‌های سنتی، از فعالیت‌های کانون‌های ورزشی پهلوانی در مدارس تمجید کرد و آن‌ها را ظرفیت‌هایی استراتژیک برای مدارس دانست. وزیر آموزش و پرورش در نهایت با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان، آن‌ها را به بهره‌گیری از استعدادهای خود به عنوان «گنجینه‌های ملی» فراخواند و افزود: برای تبدیل شدن به دانش‌آموزان مؤثر و توانمند که مایه افتخار خانواده و جامعه باشند، باید در کنار تلاش علمی، به سلامت جسمانی و تقویت روحیه نیز توجه ویژه‌ای داشت.

در پایان این مراسم مشعل المپیاد درون مدرسه‌ای توسط یکی از دانش‌آموزان دبستان رازی روشن شد.

برچسب ها: المپیاد ورزش ، مسابقات ورزشی
خبرهای مرتبط
علی نژاد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
تقویت مهارت‌های کار تیمی دانشجو معلمان در سایه فعالیت‌های ورزشی
رونق بازارچه های دانشجو معلمان از مهر ماه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
آخرین اخبار
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
آیا سرماخوردگی‌ها نیاز به آنتی‌بیوتیک دارند؟ + فیلم
گیاهی مفید برای مقابله با سنگ کلیه + فیلم
ثبت ۱۲۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مهرماه
کلید محافظت از قلب در برابر فیبروز پس از حملات قلبی کشف شد
معرفی تبلتی عالی و چندمنظوره توسط آمازون
آمادگی ژاپن برای اعزام کاوشگر به قمر مریخ
عادتی روزانه که سلامت کبد را تهدید می‌کند
عامل پنهانِ کاهش عملکرد رایانه
اسپیس ایکس «مغز‌های انسانی» آزمایشگاهی را برای آزمایش ناسا به فضا فرستاد
آیا نوشیدن چای، قهوه یا شیر در فواصل بین وعده‌های غذایی اشکالی دارد؟
نقش رادیولوژی در تشخیص سریع بیماری/ تمرکز کنگره رادیولوژی بر هوش مصنوعی
جهش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی در سال جنگ
نتایج نهایی «آزمون دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵» منتشر شد
تولید داروی بیماران اس‌ام‌ای در کشور
لبنیات بالاترین میزان جذب کلسیم در بدن/ ساخت ۶۰ درصد از بافت استخوان در کودکی
ارسال بیش از ۱۲ هزار اثر به جشنواره ملی لباس دانش‌آموزی در شرایط جنگی
سیزدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه برگزار شد
۳۰ درصد از جمعیت بالاتر از ۵۰ سال کشور مبتلا به پوکی استخوان هستند
تمدید مهلت انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد ۱۴۰۵
اولویت‌بندی بودجه، چالش اصلی در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی است