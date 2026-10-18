همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) از خیرین و خادمین موکب ۱۴۰۰ شهید مراغه تجلیل و قدردانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - در مراسم تجلیل از خیرین و خادمین موکب ۱۴۰۰ شهید مراغه از کتاب تعلیبستان با موضوع پیاده روی اربعین و ۲ نرم افزار مدیریت موکب و مساجد رونمایی شد.

کتاب تعلیبستان با موضوع سفرنامه اربعین توسط حجت الاسلام حسین خداپرست نگاشته شده و نرم افزار‌های مدیریتی را ضیا بشیری طراحی و تدوین کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این مراسم گفت: به همت اعضای این موکب در کربلا بیش از ۷۰ برنامه قرآنی، فرهنگی، اسکان، پذیرایی و هنری اجرا شده است.

وی افزود: پنج موکب شهرستان مراغه در ایام اربعین برای زائران سالار شهیدان در کربلا خدمت رسانی کردند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده اضافه کرد: خدمت به زائران سالار شهیدان افتخار بزرگی برای شیعیان است.

علی امیری راد فرماندار مراغه نیز در این مراسم گفت: تلاش خادمان موکب ۱۴۰۰ شهید برای خدمت به زائران سالار شهیدان قابل تقدیر است.

وی افزود: موکب ۱۴۰۰ شهید مراغه امسال در اجرای برنامه‌های اسکان، پذیرایی و خدمت رسانی به عنوان نمونه استان معرفی شده است.

فرماندار مراغه گفت: دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای خدمت رسانی به زائران امام حسین (ع) در کنار موکب‌های شهرستان هستند.

در پایان این مراسم از خیران و خادمان موکب‌ها و فعالان فرهنگی و رسانه‌ها تجلیل و قدردانی شد.