باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا، با اشاره به ضوابط قانونی حمل بار اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، مشخصات هر وسیله نقلیه از جمله طول، عرض، ارتفاع و ظرفیت وزنی، در کاتالوگ تعیین‌شده از سوی کارخانه سازنده درج می‌شود و این مشخصات به تأیید مراجع ذی‌صلاح، از جمله وزارت صنایع و معادن، می‌رسد. بنابراین، ظرفیت و مشخصات فنی مصوب خودرو، مبنای مجاز بودن حمل بار با آن است و هیچ وسیله نقلیه‌ای نباید خارج از حدود تعیین‌شده برای آن، بار یا مسافر جابه‌جا کند.

وی افزود: متأسفانه در برخی موارد، حتی خودرو‌های شخصی برای جابه‌جایی بار مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در حالی که حمل بار خارج از ظرفیت مجاز یا به شیوه ناایمن، خطر جدی برای راننده و سرنشینان خودرو و همچنین سایر کاربران ترافیکی ایجاد می‌کند. از این رو، نظارت بر این تخلفات و برخورد قانونی با موارد ناایمن و غیرمجاز، با جدیت از سوی پلیس راهور دنبال می‌شود.

شرایط حمل محمولات تجزیه‌ناپذیر

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به وجود برخی محمولات خاص که امکان تجزیه یا تقسیم آنها وجود ندارد، تصریح کرد: در مواردی ممکن است به دلیل ماهیت محموله، حمل آن با شرایطی متفاوت از ظرفیت معمول وسیله نقلیه ضرورت پیدا کند؛ اما این موضوع به معنای مجاز بودن حمل بار بدون رعایت ضوابط ایمنی نیست و باید تمام الزامات مربوط به حمل، بارگیری، مهار و هشداردهی رعایت شود.

*این مقام انتظامی با تأکید بر ممنوعیت حمل بار‌های بیرون‌زده از وانت‌های معمولی، از جمله وانت نیسان و وانت پراید، تصریح کرد: این خودرو‌ها نباید محمولاتی مانند میلگرد و تیرآهن را به‌گونه‌ای حمل کنند که بار از قسمت جلو یا عقب خودرو بیرون بزند. حمل این‌گونه محمولات باید با خودرو‌های تخصصی و متناسب با نوع و ابعاد بار انجام شود. نصب چراغ‌ها و علائم هشداردهنده به‌تنهایی مجوز حمل بار خارج از ضوابط فنی و قانونی خودرو نیست و رعایت این علائم، ممنوعیت‌های مربوط به نوع وسیله نقلیه و شیوه مجاز بارگیری را از بین نمی‌برد.

سرهنگ شکیبایی ادامه داد: در حمل محمولات تجزیه‌ناپذیر، صدور بارنامه از سوی شرکت باربری الزامی است و مؤسسه حمل‌ونقل مربوط باید بر نحوه بارگیری و مهار ایمن بار نظارت داشته باشد. رعایت این الزامات برای جلوگیری از جابه‌جایی ناایمن محموله و کاهش خطرات احتمالی در مسیر ضروری است.

وی با تأکید بر ضرورت قابل رؤیت بودن انتهای بار برای رانندگان وسایل نقلیه پشت سر گفت: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، در شب باید در دو طرف انتهایی بار، چراغ‌های قرمزرنگ نصب شود؛ به‌گونه‌ای که از فاصله ۱۵۰ متری قابل رؤیت باشد. در روز نیز باید دو قطعه پارچه قرمزرنگ، هر یک با مساحت حداقل ۰.۵ مترمربع، در انتهای بار آویزان شود تا رانندگان پشت سر بتوانند آنها را از فاصله ۱۵۰ متری تشخیص دهند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا افزود: علاوه بر این، باید پوشش و حفاظ مناسب برای محموله در نظر گرفته شود؛ اما این پوشش نباید مانع دیده‌شدن چراغ‌های قرمز یا پارچه‌های هشداردهنده شود. هدف از نصب این علائم، آگاه‌کردن رانندگان دیگر از ابعاد و انتهای محموله و فراهم‌کردن فرصت کافی برای واکنش ایمن در شرایط ترافیکی است.

مسئولیت قانونی شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان

سرهنگ شکیبایی با خطاب قرار دادن مؤسسات باربری و شرکت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد: رعایت دقیق مقررات حمل بار و استفاده از تجهیزات استاندارد، از وظایف قانونی این شرکت‌هاست. مؤسسات حمل‌ونقل باید آموزش‌های لازم را به رانندگان ارائه دهند و بر نحوه بارگیری، توزیع وزن و مهار ایمن محموله نظارت مستمر داشته باشند تا از بروز حوادث ناشی از جابه‌جایی بار ناایمن جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت وقوع حادثه ناشی از مهار نامناسب یا حمل ناایمن بار، کارشناسان پلیس موضوع را به‌صورت دقیق بررسی می‌کنند و مسئولیت اشخاص دخیل، از جمله راننده و شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل، بر اساس نتایج کارشناسی و مقررات قانونی مشخص خواهد شد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا در پایان تأکید کرد: پیشگیری از حوادث ناشی از حمل بار نامتعارف، تنها به عملکرد راننده محدود نمی‌شود؛ بلکه شرکت‌های حمل‌ونقل نیز باید در تمام مراحل بارگیری، مهار، تجهیز و جابه‌جایی محموله، الزامات قانونی و ایمنی را رعایت کنند. هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند جان رانندگان، سرنشینان و سایر کاربران ترافیکی را در معرض خطر قرار دهد.