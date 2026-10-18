معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، درخشش آزادکاران جوان ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی امید‌های جهان در لاس‌وگاس را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور  در پیامی، درخشش آزادکاران جوان ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی امید‌های جهان در لاس‌وگاس و کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز در پنج وزن نخست را تبریک گفت و این موفقیت را مایه افتخار ملی و نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش کشور دانست.

در متن پیام عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درخشش غرورآفرین جوانان برومند ایران اسلامی در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی امید‌های جهان در لاس‌وگاس و کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز در پنج وزن نخست این مسابقات، موجب افتخار و خرسندی ملت بزرگ ایران شد.

این موفقیت ارزشمند را به قهرمانان عزیز، مربیان، کادر فنی و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گویم و از تلاش و همت این جوانان افتخارآفرین قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، سرمایه‌گذاری بر استعداد‌های جوان و تقویت روحیه پهلوانی، خودباوری و تلاش، زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های ملی و دستیابی به قله‌های بلندتر در عرصه ورزش قهرمانی است. این افتخارآفرینی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش ایران و نسل جوانی است که با اراده و شایستگی، نام ایران را در میادین جهانی سربلند می‌کند.

امیدوارم شاهد تداوم موفقیت‌های فرزندان ایران و اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، آزادکاران کشتی
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