مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از صدور ۱۲۰ مورد اخطاریه و پیگیری حقوقی درباره تخلفات مدیریت پسماند در این استان طی ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدجواد اشرفی امروز در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان با تاکید بر ضرورت ساماندهی محل‌های دفن پسماند در سراسر استان، به پیگیری‌های حقوقی و قضایی اداره‌کل درخصوص عملکرد برخی شهرداری‌ها در مدیریت پسماند اشاره کرد.

وی افزود: در سال گذشته و همچنین سال جاری، اخطاریه‌های متعدد زیست‌محیطی برای برخی شهرداری‌ها به دلیل رعایت‌نکردن اصول مدیریت و دفن پسماند صادر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: از جمله موارد اخطاریه و پیگیری حقوقی در ارتباط با تخلفات مدیریت پسماند می‌توان به آلودگی هوا و سوزاندن پسماند اشاره کرد.

اشرفی تاکید کرد: در صورت تداوم تخلفات و انجام‌نشدن اقدامات لازم برای ساماندهی مراکز دفن پسماند، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سید مهران علم‌الهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان نیز ساماندهی محل‌های دفن پسماند در شهرستان‌های استان را از اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد و از شهرداران خواست با اتخاذ اقدامات فوری، نسبت به کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی در مراکز دفن پسماند اقدام کنند.

وی بر ضرورت تکمیل مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند در شهرستان‌های استان تاکید کرد و گفت: شهرستان‌هایی که مطالعات این طرح در آن‌ها به پایان نرسیده است باید در اسرع وقت نسبت به تکمیل مطالعات و تعیین محل‌های مناسب برای دفن پسماند اقدام کنند.