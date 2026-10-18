مرکز آزمون جهاددانشگاهی از اصلاحات جدید و تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی تا پنجشنبه ۳۰ مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز آزمون جهاددانشگاهی طبق اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: پیرو انتشار دفترچه راهنمای آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در امتحان مذکور می‌رساند، با توجه به اعلام دستگاه‌های اجرایی، اصلاحات و اضافات ذیل در سامانه ثبت‌نام صورت گرفته است.

کلیه داوطلبان می‌توانند در مهلت باقیمانده تا پایان مدت ثبت‌نام، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات این اصلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت‌نام این آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در امتحان مذکور اقدام نمایند و یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، ضمن مراجعه به پروفایل خود، در صورت تمایل نسبت به ویرایش آن اقدام نمایند.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، ثبت‌نام این آزمون از پنجشنبه ۱۶ مهرماه آغاز شده و تا پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد. دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از سه‌شنبه ۱۰ آذرماه آغاز می‌شود و آزمون نیز روز جمعه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به نشانی اینترنتی hrtc.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: جهاد دانشگاهی ، آزمون استخدامی
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