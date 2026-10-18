باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح اقدامات این سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی گفت: شناسایی شرکت‌های صوری، اصلاح اینتاکدها و ضرایب سود فعالیت‌های اقتصادی و همچنین ریسک‌سنجی مؤدیان بر اساس اطلاعات مالیاتی، از جمله اقدامات در حال اجرا برای شناسایی فرارهای مالیاتی است.

موحدی بک‌نظر با اشاره به رویکرد سازمان امور مالیاتی در دوره اخیر اظهار کرد: یکی از محورهای مورد تأکید این سازمان، مبارزه با فرار مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی دقیق مؤدیان است. در این مسیر، تلاش می‌کنیم با تکیه بر اطلاعات موجود در سامانه‌ها و توسعه حسابرسی سیستمی، فرارهای مالیاتی را شناسایی کنیم.

وی افزود: در همین راستا، شناسایی شرکت‌های صوری، اصلاح اینتاکدها و بازنگری در ضرایب سود فعالیت‌های مختلف اقتصادی در دستور کار قرار دارد. این اقدامات طیف متنوعی از فعالان اقتصادی، از جمله پزشکان، آرایشگاه‌های زنانه و فعالان حوزه حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نقش تحلیل ریسک در شناسایی فرارهای مالیاتی بیان کرد: ریسک‌سنجی مؤدیان بر اساس اطلاعات و داده‌های مالیاتی، از دیگر اقداماتی است که در این زمینه دنبال می‌شود. بررسی مواردی مانند کم‌اظهاری مالیات بر ارزش افزوده و بیش‌اظهاری اعتبار مالیاتی، به شناسایی مؤدیان پرریسک و کشف موارد احتمالی فرار مالیاتی کمک می‌کند.

موحدی بک‌نظر با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در این حوزه نتایج مثبتی به همراه داشته است، به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از تولید نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگی با نوعی دوگانگی مواجه هستیم؛ از یک سو، برای حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی باید فشار مالیاتی به حداقل برسد و از سوی دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی می‌تواند بر تأمین منابع دولت و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، حداکثر حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت از محل مالیات تأمین شده است؛ بنابراین، کاهش درآمدهای مالیاتی می‌تواند محدودیت‌های بیشتری در تأمین منابع مورد نیاز دولت ایجاد کند. بر همین اساس، تلاش سازمان امور مالیاتی این است که ضمن تحقق درآمدهای مالیاتی، کمترین فشار ممکن به فعالان اقتصادی و بخش تولید وارد شود.

رشد ۲۵ درصدی مالیات دریافتی از شرکت‌ها در سه ماهه نخست سال

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمار درآمدهای مالیاتی در سه ماهه ابتدایی سال گفت: مجموع درآمدهای مالیاتی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ با این حال، رشد مالیات وصول‌شده از اشخاص حقوقی و شرکت‌ها حدود ۲۵ درصد بوده است.

موحدی بک‌نظر افزود: مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که رشد مالیات وصول‌شده از بخش شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کمتر از رشد کل درآمدهای مالیاتی بوده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه میزان تورم در این دوره دست‌کم حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، اگر قرار بود مالیات دریافتی از تولیدکنندگان متناسب با تورم افزایش یابد، رشد آن نیز باید در همین حدود می‌بود.

وی تأکید کرد: رشد ۲۵ درصدی مالیات دریافتی از شرکت‌ها در شرایطی که رشد کل درآمدهای مالیاتی حدود ۳۵ درصد بوده و نرخ تورم نیز در سطح بالاتری قرار داشته، نشان می‌دهد که تمرکز بر افزایش وصول مالیات از بخش تولید کمتر بوده است.

موحدی بک‌نظر با اشاره به سایر منابع رشد درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی، بخشی ناشی از افزایش قیمت‌ها و اثر آن بر مالیات بر ارزش افزوده و بخشی نیز مرتبط با افزایش مالیات بر دارایی‌ها و سایر پایه‌های مالیاتی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آمارهای سه ماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد که فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان، دست‌کم از منظر رشد اسمی مالیات وصول‌شده از شرکت‌ها، به اندازه رشد تورم افزایش نیافته است و سازمان امور مالیاتی تلاش دارد ضمن تأمین منابع مورد نیاز دولت، از تحمیل فشار مضاعف به بخش تولید جلوگیری کند.