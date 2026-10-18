بهشهر با یک‌هزار و ۲۶۰ هکتار باغ انار، از قطب‌های مهم تولید انار در مازندران به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تشریح ظرفیت‌های تولیدی این شهرستان در حوزه باغبانی، گفت: شهرستان بهشهر با برخورداری از یک‌هزار و ۲۶۰ هکتار باغ انار و پیش‌بینی تولید ۱۵ هزار و ۱۲۰ تن محصول در سال جاری، از مناطق شاخص تولید این محصول در استان مازندران و شرق کشور به شمار می‌رود.

او افزود: در حال حاضر یک‌هزار و ۱۰۰ بهره‌بردار در عرصه تولید انار شهرستان فعالیت دارند که با اتکا به دانش بومی، تجارب ارزشمند باغداری و تلاش مستمر، سهم بسزایی در استمرار تولید، تأمین محصول بازار و پویایی اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می‌کنند. این گستردگی جامعه بهره‌برداران، بیانگر جایگاه اقتصادی و اجتماعی انار در ساختار تولیدی شهرستان و اهمیت آن در معیشت خانوار‌های روستایی است.

حسینی با اشاره به مزیت‌های اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی منطقه، گفت: برخورداری از شرایط آب‌وهوایی مساعد، قابلیت‌های اکولوژیک، دانش بومی و پیشینه باغداری، زمینه مناسبی برای توسعه تولید انار در بهشهر فراهم آورده است. صیانت از این سرمایه تولیدی و ارتقای توان رقابتی باغداران، مستلزم بهره‌گیری از دانش روز، توسعه روش‌های نوین باغداری و مدیریت علمی عرصه‌های تولید است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری باغات، افزود: مدیریت اصولی تغذیه و آبیاری، رعایت موازین فنی در کنترل آفات و بیماری‌ها، هرس صحیح و برداشت در زمان مناسب، از مؤلفه‌های تعیین‌کننده در بهبود کیفیت و کمیت محصول است. در همین راستا، کارشناسان جهاد کشاورزی با ارائه آموزش‌های تخصصی، توصیه‌های فنی و خدمات ترویجی، در مسیر توانمندسازی باغداران و ارتقای شاخص‌های تولید فعالیت می‌کنند.

او در ادامه، یازدهمین جشنواره انار بهشهر را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و فرهنگی منطقه دانست و افزود: این جشنواره بستری برای بازنمایی توانمندی‌های باغداران، معرفی ارقام متنوع انار، عرضه محصولات بومی و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و اقتصاد محلی است.

حسینی گفت: حضور مدیریت جهاد کشاورزی در این رویداد با هدف معرفی قابلیت‌های بخش کشاورزی، تبیین جایگاه انار به‌عنوان محصول شاخص شهرستان، معرفی ارقام مختلف انار و ارائه دستاورد‌های تولیدی و تخصصی این حوزه صورت گرفته است. غرفه‌های جشنواره نیز فرصتی برای نمایش توانمندی تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل بومی فراهم کرده‌اند.

او با اشاره به اهمیت چنین رویداد‌هایی در تقویت اقتصاد محلی، افزود: جشنواره‌های تخصصی محصولات کشاورزی می‌توانند زمینه توسعه تعامل میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را فراهم کرده و با تقویت بازاررسانی، معرفی مطلوب محصولات و افزایش شناخت عمومی از قابلیت‌های تولیدی منطقه، به رونق فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از بهره‌برداران کمک کنند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی، گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری، بسته‌بندی استاندارد، برندسازی و بازاریابی هدفمند، از الزامات اساسی ارتقای ارزش اقتصادی انار است. عبور از الگوی سنتی عرضه محصول خام و حرکت به سمت تولید ارزش افزوده، ضمن کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصول، می‌تواند قدرت رقابت تولیدکنندگان را در بازار‌های داخلی ارتقا دهد و سهم بیشتری از منافع اقتصادی را نصیب باغداران کند.

حسینی در پایان افزود: انار بهشهر صرفاً یک محصول باغی نیست، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند در حوزه تولید، اشتغال، معیشت روستایی و هویت کشاورزی منطقه محسوب می‌شود. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت، مستلزم حمایت از جامعه یک‌هزار و ۱۰۰ نفری بهره‌برداران، توسعه دانش فنی، ارتقای کیفیت تولید، تقویت زیرساخت‌های فرآوری و گسترش بازار‌های فروش است. یازدهمین جشنواره انار نیز فرصتی مغتنم برای معرفی این مزیت ارزشمند در سطح ملی و تقویت پیوند میان تولید، تجارت و گردشگری کشاورزی به شمار می‌رود.

برچسب ها: برداشت انار ، جشنواره انار
خبرهای مرتبط
برگزاری جشنواره انار اشرف بهشهر در هفته اول آبان
جشنواره انار فرصتی برای راهیابی یاقوت‌های سرخ بهشهر به سایر استان‌ها
برگزاری دومین جشنواره انار ترشی در روستای دازمیرکنده ساری
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بابلسر میزبان مسابقات کراسفیت ساحلی قهرمانی کشور
کاهش تدریجی دما و رگبار باران از سه‌شنبه در مازندران
آینده سازان فاتح مسابقات ۱۲ سال مدارس فوتبال شهرستان بابلسر
آغاز برداشت رتون برنج از شالیزار‌های بابل
بهشهر قطب تولید انار شرق مازندران
آخرین اخبار
کاهش تدریجی دما و رگبار باران از سه‌شنبه در مازندران
آغاز برداشت رتون برنج از شالیزار‌های بابل
آینده سازان فاتح مسابقات ۱۲ سال مدارس فوتبال شهرستان بابلسر
بابلسر میزبان مسابقات کراسفیت ساحلی قهرمانی کشور
بهشهر قطب تولید انار شرق مازندران
کشت ۲ برابری کلزا در اراضی بالادست گلوگاه؛ برداشت ۳۷۵ تن دانه روغنی پیش‌بینی شد
تعطیلی ادارات و مدارس شهرستان ساری فردا یکشنبه ۲۶ مهر
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران برای حضور در رزمایش جان‌فدایان
اطلاعیه آموزش و پرورش مازندران درباره وقوع حادثه برای یک دانش آموز در مدرسه تنکابن
تدوین بسته جامع ۶۰ اقدام عملیاتی صنعت برق برای کل کشور
کشف ۱۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در تنکابن
توسعه همکاری با بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های انرژی استان و کاهش جدی هزینه‌های ترانزیت برق
قاتل امام جماعت مسجدی در ساری دستگیر شد
تصاویری دیدنی از مراحل درمان و رهاسازی فوک خزری
نوشهر قهرمان قهرمان لیگ هندبال جوانان دختر
اولین پیروزی وارش نوشهر در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور
رصد و پایش داروخانه‌های گیاه‌پزشکی برای صیانت از تولیدات کشاورزی محمودآباد
کمیته فنی دام و طیور، محور ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار تولیدات دامی مازندران
اطلاعیه محدودیت‌های ترافیکی مراسم جان‌فدایان شهرستان ساری