باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تشریح ظرفیت‌های تولیدی این شهرستان در حوزه باغبانی، گفت: شهرستان بهشهر با برخورداری از یک‌هزار و ۲۶۰ هکتار باغ انار و پیش‌بینی تولید ۱۵ هزار و ۱۲۰ تن محصول در سال جاری، از مناطق شاخص تولید این محصول در استان مازندران و شرق کشور به شمار می‌رود.

او افزود: در حال حاضر یک‌هزار و ۱۰۰ بهره‌بردار در عرصه تولید انار شهرستان فعالیت دارند که با اتکا به دانش بومی، تجارب ارزشمند باغداری و تلاش مستمر، سهم بسزایی در استمرار تولید، تأمین محصول بازار و پویایی اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می‌کنند. این گستردگی جامعه بهره‌برداران، بیانگر جایگاه اقتصادی و اجتماعی انار در ساختار تولیدی شهرستان و اهمیت آن در معیشت خانوار‌های روستایی است.

حسینی با اشاره به مزیت‌های اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی منطقه، گفت: برخورداری از شرایط آب‌وهوایی مساعد، قابلیت‌های اکولوژیک، دانش بومی و پیشینه باغداری، زمینه مناسبی برای توسعه تولید انار در بهشهر فراهم آورده است. صیانت از این سرمایه تولیدی و ارتقای توان رقابتی باغداران، مستلزم بهره‌گیری از دانش روز، توسعه روش‌های نوین باغداری و مدیریت علمی عرصه‌های تولید است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری باغات، افزود: مدیریت اصولی تغذیه و آبیاری، رعایت موازین فنی در کنترل آفات و بیماری‌ها، هرس صحیح و برداشت در زمان مناسب، از مؤلفه‌های تعیین‌کننده در بهبود کیفیت و کمیت محصول است. در همین راستا، کارشناسان جهاد کشاورزی با ارائه آموزش‌های تخصصی، توصیه‌های فنی و خدمات ترویجی، در مسیر توانمندسازی باغداران و ارتقای شاخص‌های تولید فعالیت می‌کنند.

او در ادامه، یازدهمین جشنواره انار بهشهر را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و فرهنگی منطقه دانست و افزود: این جشنواره بستری برای بازنمایی توانمندی‌های باغداران، معرفی ارقام متنوع انار، عرضه محصولات بومی و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و اقتصاد محلی است.

حسینی گفت: حضور مدیریت جهاد کشاورزی در این رویداد با هدف معرفی قابلیت‌های بخش کشاورزی، تبیین جایگاه انار به‌عنوان محصول شاخص شهرستان، معرفی ارقام مختلف انار و ارائه دستاورد‌های تولیدی و تخصصی این حوزه صورت گرفته است. غرفه‌های جشنواره نیز فرصتی برای نمایش توانمندی تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل بومی فراهم کرده‌اند.

او با اشاره به اهمیت چنین رویداد‌هایی در تقویت اقتصاد محلی، افزود: جشنواره‌های تخصصی محصولات کشاورزی می‌توانند زمینه توسعه تعامل میان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را فراهم کرده و با تقویت بازاررسانی، معرفی مطلوب محصولات و افزایش شناخت عمومی از قابلیت‌های تولیدی منطقه، به رونق فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از بهره‌برداران کمک کنند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی، گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری، بسته‌بندی استاندارد، برندسازی و بازاریابی هدفمند، از الزامات اساسی ارتقای ارزش اقتصادی انار است. عبور از الگوی سنتی عرضه محصول خام و حرکت به سمت تولید ارزش افزوده، ضمن کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصول، می‌تواند قدرت رقابت تولیدکنندگان را در بازار‌های داخلی ارتقا دهد و سهم بیشتری از منافع اقتصادی را نصیب باغداران کند.

حسینی در پایان افزود: انار بهشهر صرفاً یک محصول باغی نیست، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند در حوزه تولید، اشتغال، معیشت روستایی و هویت کشاورزی منطقه محسوب می‌شود. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت، مستلزم حمایت از جامعه یک‌هزار و ۱۰۰ نفری بهره‌برداران، توسعه دانش فنی، ارتقای کیفیت تولید، تقویت زیرساخت‌های فرآوری و گسترش بازار‌های فروش است. یازدهمین جشنواره انار نیز فرصتی مغتنم برای معرفی این مزیت ارزشمند در سطح ملی و تقویت پیوند میان تولید، تجارت و گردشگری کشاورزی به شمار می‌رود.