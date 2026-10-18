معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ وجود دارد، اما هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در نشست پرسش‌وپاسخ شبکه سی‌بی‌اس با شهروندان در ایالت میشیگان گفت که برای تصمیم‌گیری درباره نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ باید بیشتر فکر کند. 

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نامزد شدن خود گفت: «البته که چنین احتمالی وجود دارد» و افزود که تصمیم‌های مهم زندگی را معمولاً به تعویق می‌اندازد و باید درباره این موضوع فکر کند.

ونس همچنین درباره وضعیت اقتصادی آمریکا گفت دولت در حال معکوس کردن روند افول بخش تولید است و دولت جو بایدن را به بی‌توجهی به این بخش متهم کرد. با این حال، او اذعان کرد که اصلاح مشکلات اقتصادی به بیش از ۱۸ ماه زمان نیاز دارد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از دونالد ترامپ دفاع کرد و مدعی شد که رئیس‌جمهور منافع شخصی خود را بر اداره کشور مقدم نمی‌داند. ونس واشنگتن را شهری فاسد توصیف کرد، اما گفت تاکنون هیچ مدرکی ندیده است که نشان دهد ترامپ در فساد مشارکت داشته یا از آن حمایت کرده باشد. 

منبع: سی‌بی‌اس

برچسب ها: معاون ترامپ ، انتخابات آمریکا
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